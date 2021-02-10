تكنولوجيا: وان بلس تدعم هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Max Jambor في أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن وان بلس تقدم هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro خلال الفترة القادمة بقدرة بطارية 4500 mAh، كما تدعم الهاتفين بوحدة شاحن في صندوق التغليف.

تستمر شركة وان بلس في جذب الأضواء في ترقب لإطلاق الجيل الجديد من هواتف الشركة المميزة من سلسلة OnePlus 9، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن دعم الإصدارات الجديدة ببطارية ثنائية الخلايا بقدرة 4500 mAh.

ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف OnePlus 9 Pro ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، وهي قدرة الشحن المتوقعة أيضاً للإصدار الرئيسي، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة الشحن المتوقعة لهاتف Lite.

كما ينطلق هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، ويدعم الهاتفين معدل تحديث 120Hz، على أن يتميز هاتف OnePlus 9 بحجم شاشة 6.55 إنش وجودة عرض FullHD بلس، بينما يأتي هاتف OnePlus 9 Pro بحجم شاشة 6.78 إنش وجودة عرض QHD بلس.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يدعم هاتف OnePlus 9 Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 45W، كما تقدم وان بلس هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بنظام Hasselblad.

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