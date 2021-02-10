تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق وحدة تحكم في الألعاب وأجهزة حاسب مخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين اليوم على خطط شركة هواوي القادمة لإطلاق وحدة تحكم في الألعاب تنافس أجهزة PS من سوني وأجهزة Xbox من مايكروسوفت، كما تستعد الشركة أيضاً لإطلاق جهاز حاسب مخصص للألعاب.

تستعد العملاق الصيني هواوي للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بدءاً من العام الجاري، حيث كشف تقرير نشر في الصين على أن هواوي تخطط في البداية لإطلاق عدد من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، ومن ثم تتجه الشركة لتطوير جهاز ألعابها الخاص المنافس لوحدات التحكم في الألعاب الحالية.

قدمت شركة Honor أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Honor Hunter خلال العام الماضي قبل إستقلالها بشكل رسمي عن هواوي، والذي جمع أفضل المميزات مع تصميم أنيق.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط هواوي لإطلاق جهاز حاسب محمول مخصص للألعاب في 2020، إلا أن العملاق الصيني قررت تأجيل خططها للعام 2021، كما أطلقت هواوي أجهزة MateBook X Pro وMateBook 13 وMateBook 14 بالجيل 11 من معالجات إنتل،

من جانب أخر أكد Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحات مؤخراً على أن شركة هواوي في طريقها لحل أزمة العقوبات الأمريكية مع إدارة بايدن الجديدة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لتعود سلاسل التوريد بين البلدين من جديد.

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