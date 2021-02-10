شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبي الأول من iOS 14.5 للمطورين.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يجلب iOS 14.5 بعض التغييرات الرئيسية وترقيات الميزات إلى أجهزة أيفون، حيث أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة الإصدار iOS14.5 beta 1 للمطورين ووفقًا لسجل التغيير، هناك العديد من الميزات الجديدة المضافة إلى التصميم.

ولعل الأكثر شيوعًا هو القدرة على فتح هاتف الأيفون باستخدام Apple Watch أثناء ارتداء قناع الوجه، بصرف النظر عن هذا، سيرى المستخدمون الآن علامة التجزئة الخضراء إذا كانوا يقومون بتشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل وآخر طابع زمنى تم التحقق منه، وأيضًا، تم إصدار نسخة بيتا لـ iPadOS 14.5.

وفيما يلى نعرض نظرة سريعة على كل ما هو جديد فى الإصدارات التجريبية من كلا نظامى التشغيل: -فتح القفل باستخدام Apple Watch أثناء ارتداء قناع:

هذه من بين أكثر الميزات المميزة لنظام iOS 14.5 beta 1، حيث تتيح ميزة Apple Watch Unlock للمستخدمين فتح قفل أيفون باستخدام Apple Watch، عندما يكتشف Face ID أن المستخدم يرتدى قناعًا، ولكى تعمل هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى Apple Watch برمز مرور.

دعم بطاقتى SIM 5G

ميزة أخرى مهمة فى iOS 14.5 هى الاتصال ثنائى شرائح الاتصال 5G، حيث يمكن للمستخدمين الآن تمكينه من قائمة الإعدادات، وفى وقت سابق مع تمكين بطاقة SIM المزدوجة، كان الاتصال الثانوى يستخدم تلقائيًا للتغيير إلى LTE، والآن، يمكن للمستخدمين إبقاء كلاهما متصلين فى الوضع الخلوى 5G.

خدمة الموسيقى الافتراضية لـ Siri

بعد منح المستخدمين خيار اختيار المتصفح الافتراضى وتطبيق البريد الإلكترونى، أضافت أبل الآن خيار اختيار خدمة بث الوسائط لـ Siri، وباستخدام هذا، يمكن للمستخدمين اختيار تشغيل الموسيقى من خدمات بخلاف Apple Music فقط.

دعم وحدات التحكم

يوفر الإصدار بيتا 1 من نظام التشغيل iOS 14.5 أيضًا دعمًا لوحدة تحكم PlayStation 5 Dual Sense وXbox Series X لأجهزة iPad وأيفون، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل Apple tvOS 14.5 على دعم لكل من وحدات التحكم.

تم تحديث تطبيق التذكير

أضافت أبل ميزة الفرز إلى تطبيق Reminder مع iOS 14.5، حيث يمكن للمستخدمين الآن فرز تذكيراتهم بناءً على تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق والعنوان والأولوية، تمت إضافة ميزة الطباعة أيضًا إلى التطبيق.

شاشة البداية الأفقية لـ iPad

عند الاتصال بلوحة المفاتيح Magic Keyboard، سيعرض iPadOS 14.5 شعار أبل لبدء التشغيل فى الوضع الأفقى بدلاً من الاتجاه الرأسى الافتراضي، وإذا أعدت تشغيل iPad عند فصله عن Magic Keyboard، حتى إذا كنت تحمل الجهاز فى الوضع الأفقى، فستظهر شاشة بدء التشغيل فى الوضع الرأسي.

شاشة بداية جديدة لجهاز iPad

أضافت أبل بعض التغييرات الجمالية أيضًا، حيث يقدم iOS 14.5 شعار تمهيد أفقى جديد لأجهزة Apple iPad، وسيظهر هذا الشعار أثناء اتصال iPad بلوحة المفاتيح Magic Keyboard.

البحث عن الرموز التعبيرية لـ iPadOS

سيحصل مستخدمو iPad أخيرًا على ميزة البحث عن الرموز التعبيرية مع التحديث.