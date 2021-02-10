تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن RedmiBook Pro في 25 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي حدث في 25 من فبراير للإعلان عن سلسلة K40، واليوم أكدت الشركة في إعلان تشويقي على خططها للإعلان عن أجهزة RedmiBook Pro خلال الحدث.

شغل جهاز RedmiBook Pro مجموعة من التسريبات منذ بداية شهر يناير الماضي، حيث أشارت التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بحجم 15 إنش، كما يدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل في معالج Tiger Lake H35 رباعي الأنوية بقدرة 35W و8-thread، كما يضم الجهاز كرت الشاشة Iris Xe، على أن ترتكز وحدة المعالجة على دقة تصنيع 10 نانومتر.

كما يتوفر جهاز بمعالج Core i5 في النموذجين، مع كرت الشاشة Nvidia GeForce MX450، ويتوفر RedmiBook Pro بحجم 15 إنش، وتصميم من الألومنيوم، مع لوحة مفاتيح تتميز بإضاءة خلفية.

ولقد كشفت إعلانات تشويقية سابقة عن بعض من مميزات RedmiBook Pro، حيث يضم الجهاز منفذ USB-C ومنفذ HDMI بالحجم الكامل.

أيضاً كشفت بعض التسريبات التي نشرت عبر Geekbench، عن أن الجهاز ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يأتي الجهاز بكاميرة webcam مدمجة.

وتخطط شاومي لإطلاق إصدار مميز برقاقات AMD، وهو الإصدار الذي يعرف بجهاز RedmiBook Pro 15S، على أن يضم الجهاز رقاقات Ryzen 5 5600H، أو Ryzen 7 5800H.

يذكر أن التسريبات التي نشرت مؤخراً تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق جهاز RedmiBook Pro 15S بحجم 14 إنش، كما يدعم الجهاز رقاقات Ryzen، لذا نترقب تفاصيل أكثر خلال الإعلان الرسمي لاحقاً هذاالشهر.

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