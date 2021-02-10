تكنولوجيا: ًصور رسمية توضح تصميم هاتفي REDMI K40 وREDMI K40 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات TENAA عن صورة رسمية لهواتف REDMI K40 وREDMI K40 PRO المرتقبة من شاومي.

تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة REDMI K40 القادمة من شاومي، ولقد ظهر هاتف REDMI K40 في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم M2012K11AC كما يتميز بشاشة مسطحة تضم ثقب للكاميرة الأمامية.

كما تظهر الكاميرة الخلفية في هاتف REDMI K40 بتصميم يحاكي هاتف Mi 11 مع تغيير التصميم الأفقي إلى تصميم رأسي لإعدادات الكاميرة، مع اثنان من العدسات كبيرة الحجم، وأيضاً اثنان من العدسات الصغيرة، بينما يضم الجانب الأيمن تقنية التركيز التلقائي بالليزر، مع فلاش LED.

أيضاً يضم الهاتف زر التحكم في الصوتيات والزر الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما لا يضم الجانب الأيسر أي أزرار أو فتحة SIM، لذا من المتوقع أن تأتي فتحة الشريحة في الجزء السفلي إلى جانب منفذ USB-C.

ويظهر هاتف Redmi K40 Pro في الصور الرسمية بلون مختلف، مع الكثير من ملامح تصميم Redmi K40 ولقد أكدت تسريبات TENAA على أن الهاتف يدعم الإتصال بشبكات 5G بأنماط SA و NSA، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.

ومن المقرر أن تقدم شاومي الإصدارات الجديدة من سلسلة Redmi K40 في حدث يعقد في 25 من فبراير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتفين في هذا الحدث المرتقب.

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