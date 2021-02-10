تكنولوجيا: شاومي تؤكد على خططها لإطلاق سلسلة Redmi Note 10 في شهر مارس المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي على تويتر اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق سلسلة Redmi Note 10 في حدث يعقد في شهر مارس المقبل.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة Redmi Note في بداية شهر مارس المقبل، وهو ما أكد عليه الإعلان التشويقي الذي نشر على توتير اليوم.

لم تقدم شاومي الكثير من التفاصيل حول سلسلة Redmi Note 10، إلا أن الإعلان التشويقي أكد على أن الإصدارات الجديدة تأتي بترقية في المواصفات.

أيضاً أكدت التسريبات السابقة على أن شاومي تقدم سلسلة Redmi Note 10 برقاقة معالج Snapdragon 750G، كما تدعم الهواتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

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