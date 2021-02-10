تكنولوجيا: أحدث التسريبات توضح مزيد من التفاصيل حول سلسلة Redmi K40 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شاومي تقدم هاتف Redmi K40 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، بينما ينطلق الإصدار الرئيسي برقاقة Snapdragon 870.

ينطلق حدث شاومي القادم في 25 من فبراير الجاري للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi K40، واليوم تأتي أحدث التسريبات بمزيد من التفاصيل حول مواصفات هذه السلسلة قبل الإعلان الرسمي.

وتؤكد التسريبات على أن شاومي تقدم كلاً من هاتفي Redmi K40 Pro و Redmi K40 بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.81 إنش ودقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما تستخدم شاومي في هذه الإصدارات E4 luminous المستخدمة في سلسلة Mi 11، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهواتف تدعم معدل تحديث 120 Hz، وتقنية HDR10 بلس.

ويختلف هاتف Redmi K40 Pro عن الإصدار الرئيسي في رقاقة المعالح المستخدمة، حيث يدعم هاتف Redmi K40 Pro رقاقة Snapdragon 888، بينما يأتي هاتف Redmi K40 بمعالج Snapdragon 870، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الثالث من السلسلة الذي يعرف بهاتف Redmi K40S ينطلق بمعالج Dimensity 1200.

كما تقدم شاومي هاتف Redmi K40 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع إختيارات أعلى في السعة التخزينية، ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما يأتي هاتف Redmi K40 بقدرة بطارية 4500 mAh.

أيضاً يتميز كلا الهاتفين بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما تختلف كاميرات tele والكاميرة ذات الزوايا الواسعة في كلا الهاتفين حيث ينطلق إصدار Pro بمستشعر 13 وأخر 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي Redmi K40 بمستشعر 8 وأخر 5 ميجا بيكسل، ويضم كلا الهاتفين مستشعر بدقة 30 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

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