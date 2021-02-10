شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط Apple تحصل على تقارير جوجل و Waze عن الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم آبل تقارير عن الحوادث والمخاطر والتحقق من السرعة إلى خرائط Apple، الميزة متاحة حاليًا فقط للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من iOS 14.5، وهي تشبه ميزات تقارير المستخدم الموجودة في Waze وخرائط Google وفقا لما نقله موقع theverege.

وعند استخدام هذه الميزة، يمكنك (أو يفضل أحد الركاب) الضغط على زر إبلاغ جديد، وتحديد نوع الحادث أو الخطر الذي تقوم بالإبلاغ عنه.

ويمكنك أيضا القيام بذلك باستخدام Siri حال ما كان هناك سرعة زائدة أو "هناك شيء ما على الطريق"حسبما نقل موقع MacRumors بأن الواجهة متاحة في إصدار CarPlay من الخرائط أيضًا.

وأصبحت ميزة إعداد التقارير التي تركز على المستخدم الآن شيئًا تمتلكه جميع تطبيقات الخرائط الرئيسية وهو أيضا قيد التطوير المستمر.

وعلى الرغم من انتشار هذه الميزة مع Waze، إلا أنها كانت متوفرة في خرائط Google منذ أبريل 2019، لذا فإن Apple تلعب لعبة اللحاق بالركب هنا (مثلما تحاول أيضًا القيام بذلك عن طريق إضافة صور ومراجعات من إنشاء المستخدمين إلى الخرائط).

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار Apple لديه خيارات أقل بكثير مقارنة بإصدار Google الأكثر تعمقا.

لكن هناك شيء واحد غريب يجب الإشارة إليه في إصدار Apple ، ولا علاقة له بحقيقة أن الميزة في مرحلة تجريبية، وهو أنه في لقطة شاشة خرائط Google يلاحظ أن أيقونات Apple و Google للحوادث والسرعة تبدو متشابهة جدًا.