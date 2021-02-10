شواية الغاز من Weber تتضمن إنترنت وشاشة رقمية

دبي - يزن راشد - تعمل شركة Weber على توسيع خطها من الشوايات المتصلة بالإنترنت لتشمل نماذج الغاز الشهيرة الخاصة بها، بما في ذلك مجموعة Spirt، التي توفر اتصال بالشبكة اللاسلكية والبلوتوث لتتبع درجة الحرارة مع شاشة رقمية متكاملة.

ولا تعد الشوايات المتصلة بالإنترنت مفهومًا جديدًا بالنسبة لشركة Weber، فقد قدمت خطًا من موازين حرارة اللحوم iGrill لسنوات كإضافات لأجهزة الشوايات الحالية.

وأطلقت في العام الماضي الجيل الثاني من ملحقات محور الشواء الذكي Weber Connect، الذي يقدم تطبيق Weber Connect أحدث وأكثر تقدمًا.

وقد عرضت أيضًا ميزات الشواء الذكي Weber Connect عبر شوايات SmokeFire.

ويعد تضمين التكنولوجيا الذكية للتحكم في أشياء، مثل: درجة الحرارة أو مراقبة النضج، أكثر منطقية بالنسبة شوايات SmokeFire، التي تتطلب أوقات طهي أطول في درجات حرارة منخفضة بحكم طبيعة أسلوبها في الطهي.

كما أن القدرة على مراقبة كيفية إعداد اللحم أو تعديل درجة الحرارة من داخل المنزل تمثل إضافات مفيدة لشوايات SmokeFire.

وتبدو إضافات Weber Connect ممتعة، حيث تعتبر مجسات درجة الحرارة المتصلة بالشبكة اللاسلكية أداة مفيدة للشوي، خاصة للطهاة الجدد أو عند العمل مع شرائح اللحم الكبيرة.

كما يوفر التطبيق أدلة كاملة ووصفات شواء خطوة بخطوة مع مؤقتات للعد التنازلي وتعليمات حول ضبط درجة حرارة الشواية لكل مرحلة من مراحل الطهي، وحتى إخطارات لأشياء، مثل تقليب البرغر.

ولعل الأكثر فائدة هو أن نماذج البروبان للشوايات الذكية يمكنها مراقبة كمية الغاز المتبقية في الخزان وإخطارك من خلال التطبيق عندما تنخفض.

وتتوفر شوايات Weber Connect الجديدة عبر مجموعة Genesis مع نماذج Genesis EX-315 بسعر 1029 دولار و EX-335 بسعر 1239 دولار و SX-335 بسعر 1349 دولار، التي توفر المزيد من الميزات المتميزة، مثل: رف التسخين ومصابيح LED المدمجة للشواء في الليل.

كما تقدم الشركة أيضًا الشواية الذكية الأصغر Spirit SX-315 بسعر 849 دولار، ومن المقرر إطلاق مجموعة الشوايات الذكية Weber Connect الجديدة في وقت لاحق من هذا الربيع.