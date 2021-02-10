إنستاجرام: Reels ليست مركزًا لفيديوهات تيك توك

دبي - يزن راشد - توضح أحدث إرشادات لصناع المحتوى في منصة إنستاجرام أنها تريد من الأشخاص التوقف عن نشر مقاطع تيك توك المعاد تدويرها عبر Reels.

وقالت إنستاجرام: إنها تُجري تغييرات على الخوارزمية وكيفية التوصية للمستخدمين باستخدام Reels، وذلك بعد أن جرى إغراق ميزة الفيديوهات القصيرة الجديدة بفيديوهات تيك توك الشهيرة.

وإلى جانب ذلك، تصدر أفضل الممارسات الجديدة عبر حساب creators الخاص بها لتزويد مستخدمي إنستاجرام بالنصائح حول كيفية إنشاء المحتوى الذي يُرجح مشاهدته والترويج له.

ويوصي الفريق الآن بأن ينشر مستخدمو Reels مقاطع الفيديو العمودية التي تستخدم الموسيقى الموجودة في مكتبة إنستاجرام أو الأصوات التي يجدونها عبر Reels.

ويقترحون أيضًا بدء اتجاه يمكن للآخرين المشاركة فيه، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي والممتع.

وبحسب المنصة، فإن مقاطع Reels التي غالبًا ما تكون مغطاة بنص أو ضبابية أو بها علامة مائية أو شعار أو لها حدود حولها لن يوصى بها كثيرًا.

وقالت المتحدثة باسم الشركة (ديفي ناراسيمهان) Devi Narasimhan: نبني على ما تعلمناه من Explore للتوصية بمقاطع الفيديو الممتعة والمسلية في أماكن، مثل علامة التبويب Reels، وإضفاء الطابع الشخصي على التجربة.

وأضافت: لقد أصبحنا أحسن في استخدام إشارات الترتيب التي تساعدنا على توقع ما إذا كان الناس يجدون مقاطع Reels مسلية وما إذا كان ينبغي لنا التوصية بها.

وأظهرت استبيانات المستخدمين أن الأشخاص يصبح لديهم تجربة أقل إرضاءً عندما يرون محتوى مُعاد تدويره من تطبيقات أخرى أو يكون ضبابيًا ومنخفض الدقة، لذلك، فإن إنستاجرام تجعل هذا المحتوى أقل قابلية للاكتشاف في أماكن، مثل علامة التبويب Reels.

وفي حين أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو لن يوصى بها كثيرًا في علامة التبويب Reels، إلا أنها تظل تُعرض لمتابعي المستخدم عبر ملفهم الشخصي أو في الخلاصة.

ولا تذكر إنستاجرام تيك توك بالاسم، لكن من الشائع مشاهدة مقطع فيديو تيك توك تلو الآخر أثناء التمرير عبر Reels، وليس من المستغرب أن تأتي هذه التوصيات بعد ستة أشهر من إطلاق الميزة الجديدة في الولايات المتحدة.

وربما كانت المنصة تتقبل في البداية قيام الأشخاص بإحضار فيديوهات تيك توك إلى إنستاجرام، لكن بالنظر إلى أنها تتحول إلى وجهة شهيرة من تلقاء نفسها، فإن إنستاجرام تحتاج إلى التأكد من أن Reels ليست مجرد إعلان لتيك توك.

وقد يعني هذا المزيد من العمل بالنسبة لصناع المحتوى، الذين قد يضطرون إلى تحويل بعض جهودهم إلى Reels، بدلاً من التركيز على منصة واحدة ومن ثم توزيع المحتوى في أي مكان آخر.