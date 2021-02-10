شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكاسب للشركات المستثمرة في "بتكوين" بعد رهان إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت أسهم الشركات التي استثمرت في عملة البيتكوين بشكل كبير في وول ستريت في عام 2021 وتوسع مكاسبها بفضل رهان تسلا بقيمة 1.5 مليار دولار على العملة الرقمية المتزايدة وفقا لما نقلته رويترز.

ووصل سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 48000 دولار الثلاثاء الماضي، في ارتفاع استمر يومين بعد أن قالت تسلا إنها اشترت العملة الرقمية وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع للسيارات.

حفنة من الشركات المرتبطة بالبيتكوين والمدرجة في بورصات الأوراق المالية الأمريكية كانت مدعومة أيضًا بالإفصاح عن أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk، أحد المعجبين بالعملات المشفرة، أضاف عملة البيتكوين إلى الميزانية العمومية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

شراء البيتكوين من تسلا هو بمثابة رهان بسيط على شركة السيارات الكهربائية سريعة النمو والتي تبلغ قيمتها السوقية 800 مليار دولار ومع ذلك، فقد عزز أوراق الاعتماد الناشئة للعملة الرقمية كأصل مالي رئيسي.مدفوعًا جزئيًا باهتمام المستثمرين المؤسسيين، حيث تضاعف سعر البيتكوين أربع مرات في الأشهر الأربعة الماضية، متجاوزًا أعلى المستويات القياسية المسجلة في عام 2017، ويرى بعض المستثمرين أنه تحوط ضد التضخم.

وارتفعت Tesla بعد الكشف عن الاستثمار الإثنين الماضي، لكنها انخفضت بنسبة 1.6% الثلاثاء الماضي، تاركة مكاسبها في 2021 عند 20%، مقارنة بارتفاع S&P 500 بنسبة 4%.

وانتعشت أسهم الشركات التي لديها تعاملات مع بتكوين، بعد إفصاح Tesla، مما زاد من مكاسب الأسهم القوية بالفعل مدفوعة بالارتفاع الأخير للعملة المشفرة.

وارتفعت MicroStrategy، التي يعتبر رئيسها التنفيذي مايكل سايلور متحمسًا لعملة البيتكوين ارتفع بنسبة 22% يوم الثلاثاء الماضي، ليصل مكاسبها هذا الأسبوع إلى أكثر من 50%، وقد ارتفعت بأكثر من 200% حتى الآن في عام 2021.

واشترت شركة برمجيات ذكاء الأعمال حوالي 71.079 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها الآن أكثر من 3 مليارات دولار وتعادل أكثر من ربع قيمتها السوقية البالغة 11.8 مليار دولار.

قفزت شركة التكنولوجيا المالية الكندية Mogo ، التي قالت في ديسمبر إنها ستستثمر ما يصل إلى 1.5 مليون دولار كندي في عملة البيتكوين، بنسبة 45%، مما رفع مكاسبها منذ إعلان Tesla إلى 85% ومنحها قيمة سوقية للأسهم تبلغ 318 مليون دولار.

وانخفض سهم شركة المدفوعات سكوير تقريبًا 1%، تاركًا مكاسبه في 2021 عند 19% في أكتوبر، قالت سكوير إنها اشترت 4709 بيتكوين مقابل حوالي 50 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي أصولها في نهاية الربع الثاني من عام 2020، وتبلغ قيمة عملات البيتكوين هذه الآن أكثر من 200 مليون دولار.

ومجموعة Marathon Patent Group ، وهي شركة تعدين بتكوين أعلنت في يناير أنها اشترت ما يقرب من 4900 بيتكوين مقابل 150 مليون دولار ، قفزت أكثر من 60% هذا الأسبوع وارتفعت بنسبة 260%حتى الآن.

وانضمت PayPal Holdings إلى سوق العملات المشفرة في أكتوبر، مما سمح للعملاء بشراء وبيع وحيازة عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى باستخدام محافظ شركة المدفوعات الرقمية الأمريكية، ارتفع سهمها بنسبة 21% في عام 2021.