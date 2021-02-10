شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبدأ المرحلة الثانية من خطة زوكربيرج لتقليل "المحتوى السياسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيس بوك، إنه سيبدأ في اختبار طرق لتقليل كمية المحتوى السياسي الذي يراه مستخدموه الأمريكيون "في الأسابيع المقبلة" – والتي تمثل المرحلة التالية في خطة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج "لخفض درجة حرارة" المناقشات عبر الإنترنت بعد حصار الكابيتول المميت في يناير.

وكشفت مجلة بوليتكو عن إعلان عملاق الشبكات الاجتماعية في منشور على مدونة أنه "كخطوة أولى" سيختبر طرقًا للحد من وصول المحتوى السياسي الذي يظهر على موجزات أخبار فيس بوك في كندا والبرازيل وإندونيسيا ، وستتبعها الولايات المتحدة قريبًا.

عرضت الشركة القليل من التفاصيل الملموسة حول كيفية عمل هذه الخطوات الجديدة. لكن جهوده السابقة في الأشهر الأخيرة أثارت شكاوى من الحملات السياسية والجماعات الناشطة الشعبية ، التي تقول إن فيس بوك يقوض الأدوات الحاسمة التي يستخدمونها لجمع الأموال وجذب المؤيدين.

من جانبهم، دعا المشرعون الديمقراطيون الشركة إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية للحد من الطريقة التي تعرض بها المحتوى السياسي بعد التمرد العنيف في يناير في مبنى الكونجرس حيث استخدم المشاركون في أعمال الشغب مجموعة متنوعة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط للهجوم والترويج له.

وقال مدير إدارة المنتجات على فيس بوك: "خلال هذه الاختبارات الأولية، سنستكشف مجموعة متنوعة من الطرق لتصنيف المحتوى السياسي في خلاصات الأشخاص باستخدام إشارات مختلفة، ثم نقرر الأساليب التي سنستخدمها من الآن فصاعدًا".

وأعلن زوكربيرج الشهر الماضي، أن الشركة ستثبت سياستها المتمثلة في عدم التوصية بمجموعات سياسية في محاولة "لتثبيط المحادثات المثيرة للانقسام". وكانت قد علقت سابقًا إعلانات الانتخابات والدعوة للقضايا قبل وقت قصير من يوم الانتخابات 2020، وأكدت فيس بوك أن الاختبارات ستؤثر في البداية فقط على "نسبة صغيرة" من المستخدمين ، وستستثني المنظمات الصحية مثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لـلخدمات والوكالات الحكومية.

وأكد متحدث باسم فيس بوك في رسالة بريد إلكتروني، أن حسابات السياسيين والمسؤولين الحكوميين لن تستثنى من السياسة.