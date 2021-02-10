شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تحقق نموا فى قاعدة مستخدميها وسط حملة قمع للمعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، عن تحقيق نمو في قاعدة مستخدمي منصتها الاجتماعية حول العالم خلال الربع الأخير، على الرغم من كثافة حملة قمع المعلومات المضللة على المنصة.

وقالت الشركة - في بيان - "إن عدد المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم ارتفع إلى 192 مليونا في الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، بزيادة 27% من 152 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق".

وأشار جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" إلى أن ما يقرب من 80% من جمهور المنصة الاجتماعية، هم من خارج الولايات المتحدة.

وعزت الشركة نمو المستخدمين إلى تحسينات المنتج، التي سهلت على الأشخاص متابعة اهتماماتهم وموضوعاتهم على المنصة الاجتماعية.. كما استفادت الشركة من الأحداث الإخبارية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانتخابات الأمريكية.

وأدى الارتفاع في عدد المستخدمين إلى زيادة الإيرادات على منصة "تويتر"، التي تجني معظم مواردها المالية من مبيعات الإعلانات بنسبة 28% لتبلغ 1.29 مليار دولار أمريكي.. وجاءت تلك النتائج في الوقت الذي كثفت فيه "تويتر" جهودها لمكافحة انتشار المعلومات المضللة على شبكتها الاجتماعية.