شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه إضافة iCloud passwords الجديدة من أبل لمتصفح كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرا عن إضافة iCloud passwords لمتصفح الإنترنت جوجل كروم لأجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز والتى تعتبر أداة جيدة للحفاظ على أمان كلمات مرور المستخدمين.

إضافة iCloud passwords

وتتيح هذه الإضافة لمستخدمي أجهزة أبل بما في ذلك أيفون وأيباد وماك استخدام كلمات المرور الخاصة بهم عند تصفح الإنترنت من خلال متصفح كروم لويندوز، وهو ما يمنح المستخدمين أمانا أكثر وسهولة في الوصول إلى الخدمات والمواقع الخاصة بهم، مع الحفاظ على الخصوصية.

فيما يتيح متصفح سفاري لمستخدمي ايفون وأيباد وماك اقتراح وإنشاء كلمات مرور قوية والاحتفاظ بها للملأ التلقائي لاحقا، وهو ما تحاول أبل الحفاظ عليه من خلال إضافة كروم الجديدة لأجهزة ويندوز iCloud passwords، بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى كلمات المرور القوية التي يستخدمها وتسجيل الدخول بها تلقائيا عند استخدام كروم.

كما تحفظ الإضافة الجديدة لكروم من آبل أي كلمات سر جديدة ينشئها المستخدم من خلالها عند التصفح من خلال كروم لأجهزة ويندوز، بحيث تكون متوفرة على أجهزة أبل أيضا، ويمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز تحميل إضافة ز iCloud passwords أو كلمات مرور آي كلاود لمتصفح كروم من خلال سوق Chrome الإلكتروني.