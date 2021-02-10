شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شراء تسلا بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار يتعارض مع تطلعاتها البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت شركة Tesla دفعة كبيرة لعملة بتكوين والتي من المحتمل أن تؤدي إلى المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العملة المشفرة المتعطشة للطاقة، بعد شرائها 1.5مليار دولار من بتكوين وأعلانها قبولها للدفع مستقبلا، حيث واصل سعرها الارتفاع وفقا لموقع The Verge.

وبلغ سعر بتكوين أعلى مستوياته وعلق جاريك هيلمان، رئيس الأبحاث في شركة الأصول المشفرة بلوكتشين قائلا: "من الصعب أن نتخيل، تأييدًا أكثر مصداقية من دعم يأتي من أشخاص مثل إيلون ماسك الذي يدفع مستقبل اقتصاديات، وعندما تكون الأسعار مرتفعة، بالتالي يزيد تعدين بتكوين.

ولكن على الرغم من أن هذا التعدين يحدث فعليًا، إلا أنه يؤدي إلى انبعاثات الغازات الدفيئة التي تغذي أزمة المناخ في العالم، ما يتعارض مع مهمة تسلا "لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة".

ومع احتضانها لعملة بتكوين، فإنها تسرع من صعود العملة المشفرة التي تستهلك الطاقة بشكل غير مستدام إلى حد كبير، أو على الأقل بشكل غير فعال، حسب التصميم.

وتم إنشاء Bitcoin للتخلص من الحاجة إلى وجود طرف ثالث، مثل البنك، للإشراف على المعاملات المالية.

ولكن بدون أنظمة الأمان الخاصة بالبنك، يتم الاحتفاظ بسجلات البيتكوين آمنة ودقيقة من خلال مطالبة المعدنين بحل المشكلات الرقمية المعقدة للغاية.

ويحتاج عمال المناجم إلى آلات متعطشة للطاقة لحل هذه المشكلات، وهو ما يتسبب في تلوث المناخ المرتبط بعملة بتكوين، كما أن تعدين العملة الافتراضية يكون مكلفًا بسبب تكلفة الآلات والطاقة الهائلة التي تستهلكها.