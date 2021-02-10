شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي يبحث إنشاء متجر تطبيقات لخوارزميات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، مكالمة مع المستثمرين، توسع خلالها في رؤيته لكيفية عمل شبكة اجتماعية لامركزية - ولماذا يرغب تويتر في إنشاء شبكة خارجة عن سيطرة نفسه أو أي شركة أخرى وفقا لموقع The Verge.

قال دورسي إن تويتر سيستفيد من خلال الوصول إلى "مجموعة محادثة أكبر بكثير" يمكن من خلالها عرض المحتوى ذي الصلة للمستخدمين. قال: "هذا هو المكان الذي سنكون فيه منافسين".

"هذا شيء لا يمكننا الاستضافة فقط ولكن يمكننا المشاركة فيه."

قال دورسي إن تويتر "متحمس لبناء" ميزات من شأنها أن تمنح الأشخاص مزيدًا من الخيارات بشأن ما يرونه.

واضاف دورسي في المكالمة: "يمكنك أن تتخيل عرضًا يشبه متجر التطبيقات لخوارزميات الترتيب التي تمنح الأشخاص مرونة قصوى من حيث" المنشورات التي يتم وضعها أمامهم.

ويمكن أن ينشئ Twitter خوارزميات الترتيب الخاصة به للأشخاص للاختيار من بينها وتقديم متجر يسهل على الأشخاص خيارات مختلفة.

وقال إن منح الناس المزيد من الخيارات "لن يساعد فقط في الأعمال التجارية، ولكن يدفع المزيد من الناس للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول".

ويرى دورسي أيضًا أن اللامركزية هي وسيلة "لمعالجة بعض المشاكل" حول القسم 230، وهو القانون الذي يمنح المنصات الحماية من المحتوى الذي ينشئه المستخدم.

وكان القانون مؤخرًا هدفًا شائعًا لبعض المشرعين، وقد تقدم الشبكة اللامركزية لتويتر طريقة لتجنب المشكلات إذا تم وضع قواعد أكثر صرامة، سواء كانت هذه القواعد تتطلب مزيدًا من الاعتدال أو لتطبيق تويتر نهجًا أكثر حيادية على ما هو المحتوى المعروض.