شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجار يسبقون إيلون ماسك فى بيع السيارات بعملة بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن الملياردير التقني إيلون ماسك أول من تبني عملة بتكوين الافتراضية كعملة لبيع السيارات، فقد سبقه تاجر سيارات في جورجيا يدعي كريستوفر باشا، وفقا لما نقلته رويترز.

وقال باشا إنه علم بالعملة المشفرة من زميل له قام بتعدين البيتكوين، وأنه بدأ في قبولها للدفع في عام 2015، لكن لم يكن هناك عملاء مهتمين.

وقال باشا إن أسعار بتكوين ارتفعت في عام 2017، واستخدم أحد العملاء العملة المشفرة لشراء أربعة Kias بإجمالي أكثر من 150 ألف دولار، وبدأت مدفوعات بتكوين في الارتفاع منذ أواخر العام الماضي مع ارتفاع الأسعار.

وباشا هو واحد من مجموعة صغيرة من تجار السيارات الذين كانوا يقبلون عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من العملاء قبل وقت طويل من اكتشاف شركة Tesla Inc أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كطريقة دفع للسيارات.

قال التجار إن قبول العملة المشفرة هو أداة تسويق وعلامة تجارية جيدة، لكنها لا تزال عملاً متخصصا، لاسيما أن تقلب الأسعار وغياب البنوك الموثوقة والوسطاء الماليين الآخرين يجعل مدفوعات البيتكوين مخاطرة للتجار غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

قال باشا وهو تاجر كيا، إنه يحول عملة بتكوين إلى نقد فور استلامه لأنه يعتقد أنه من الخطر بالنسبة لشركة بحجمه أن تمتلك مثل هذا الأصل المتقلب، لكن الأمر يستغرق عدة دقائق لتحويل البيتكوين إلى دولارات أمريكية على منصة الدفع ، مما يؤدي أحيانًا إلى خسائر تتراوح في المتوسط ​​من 300 دولار إلى 400 دولار في كل معاملة بسبب تحركات الأسعار.

وقال إنه نسي ذات مرة كلمة المرور الخاصة به لإرسال البيتكوين من حساب إلى آخر لإجراء تحويل بالدولار بعد تلقي مدفوعات من العميل، وتابع بالقول: "لقد شعرت بالذهول ... لا يوجد وسيط سيأتي لإنقاذى."

وقال Pietro Frigerio، تاجر Lamborghini في إيرفين، كاليفورنيا، عندما ارتفعت أسعار البيتكوين في عام 2017، باع متجره 20 سيارة في شهر، لكن خلال الارتفاع الأخير، لم يشهد زيادة كبيرة في مدفوعات البيتكوين.

وقال Frigerio، الذي يبيع أيضًا سيارات رياضية فاخرة أخرى مثل Bugatti و McLaren: "الناس ينتظرون ارتفاع أسعار الصرف أكثر".

وقال إن العملاء الذين يشترون سيارات بعملة بتكوين لديهم شيء مشترك: إنهم شباب لديهم إيمان قوي بالعملة الافتراضية.

واشترى Peter Saddington، مؤسس شركة Emrit الناشئة للعملات المشفرة، سيارة Lamborghini Huracan في عام 2017 باستخدام عملة البيتكوين التي اشتراها في عام 2011 مقابل 115 دولارًا في محاولة لجذب الانتباه إلى شركته وعملة التشفير.

وقال لرويترز "(خطوة تيسلا) بالتأكيد حيلة في العلاقات العامة" "لكن إيلون تقدمي للغاية في تفكيره، لذا فمن المنطقي بالنسبة لي أنه سيقدم عملة مستقبلية لشركته."