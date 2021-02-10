شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تدوينة تكشف شراء تسلة بتكوين بـ800 مليون دولار تثير جدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن أحد مستخدمي Reddit يدعي أنه من المطلعين على Tesla قد أعلن عن شراء شركة صناعة السيارات لعملة البتكوين قبل شهر، وفقًا لما ورد في منشور في يناير على المنصة، تضمن أن شركة صناعة السيارات الكهربائية اشترت ما قيمته 800 مليون دولار من البيتكوين.

ولم يحظ المنشور آنذاك باهتمام كبير عندما ظهر، مع قراءة التاريخ فيه في 2 يناير، لكنه يلقي نظرة ثانية الآن، بعد يوم من كشف صانع السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك، عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.

وذكر عبر منصة ريديت "أنا مطور برامج أعمل في R&D في Tesla بولاية كاليفورنيا، وأنه على مدار الـ 72 ساعة الماضية، اشترت شركتنا 24701 BTC بمتوسط ​​سعر 33142 دولارًا".

كما كتب المستخدم "ليس لدي أي فكرة عما سيحدث بمجرد وصول هذا إلى الصحف، لكنني أعتقد أن السعر سينفجر أكثر".

ويبدو أن المشرفين في r / Tesla، وهو منتدى فرعي مخصص للمشاركات على شركة صناعة السيارات الكهربائية، يزيلون المنشور، ولكن تم تركها في r / bitcoin ، حيث تمت مناقشة العملة المشفرة.

وكانت ملصقات Reddit تعيد النظر في المنشور يوم الثلاثاء في ضوء الكشف عن Tesla.

لم تتمكن رويترز من التحقق من هوية المستخدم، سواء كان المستخدم موظفًا في Tesla أو ما إذا كان المنشور قد تم تعديله من الأصل، كما لم ترد تسلا على الفور على رسالة بريد إلكتروني إلى مكتبها الصحفي.

وأصبحت قوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في منتديات مثل WallStreetBets من Reddit للجمع بين بعضهم البعض وتحريك الأسعار موضع تركيز في الأسابيع الأخيرة، بعد زيادة عمليات الشراء بالتجزئة التي ساعدت في زيادة الأقبال الجامح علي أسهم GameStop وما يسمى بأسهم meme.

وقالت تسلا في تقريرها السنوي الذي نُشر في وقت سابق، إن قرار نقل ما يقرب من 8% من احتياطياتها إلى عملة البيتكوين كان جزءًا من سياستها الاستثمارية الواسعة كشركة تهدف إلى تنويع وتعظيم عوائدها النقدية، بما في ذلك الاحتفاظ بالذهب.