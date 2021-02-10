شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تحقق نموا فى عدد المستخدمين يصل إلى 27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة "تويتر" نموًا في عدد المستخدمين يصل إلى نحو 27%، دون تقديرات وول ستريت، وحذرت من أن هذا المعدل سيتباطأ في الأرباع القادمة بسبب الوباء.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت تقديرات المبيعات والأرباح الفصلية، إن النفقات سترتفع بنسبة 25% أو أكثر في عام 2021 لكنها توقعت أن ينمو إجمالي الإيرادات بشكل أسرع من التكاليف.

وفي الربع الرابع، قال موقع تويتر إنه كان لديه 192 مليون مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منه (mDAU) - وهو مصطلح يشير إلى عدد المستخدمين يوميًا الذين يمكنهم مشاهدة الإعلانات. كان المحللون يتوقعون 196.5 مليون، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

قال تويتر إن نمو المستخدمين كان مدفوعًا بتحسينات المنتج والمزيد من المحادثات العالمية من أحداث مثل جائحة COVID-19 والانتخابات الأمريكية.

وقالت إن بعض التغييرات المؤقتة للحد من المعلومات الخاطئة حول الانتخابات الأمريكية كان لها تأثير سلبي صغير على نمو المستخدمين العالميين.

كانت شركة التواصل الاجتماعي في دائرة الضوء وسط نقاشات عالمية حول ما هو مسموح به على الموقع - من حظرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى رفضها الأخير الامتثال لتوجيهات الحكومة الهندية بحظر الحسابات المرتبطة باحتجاج المزارعين.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت تويتر إن الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين المرتبط بالوباء في العام الماضي خلقت تحديات لتحقيق مكاسب مستقبلية.

وقال المدير المالي نيد سيجال في بيان الأرباح إن الأعمال الإعلانية في تويتر استفادت من أشكال الإعلانات الجديدة وتحسين الاستهداف.

وصل إجمالي الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 1.29 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي، وبلغت عائدات الإعلانات 1.15 مليار دولار، بزيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع المحللون في المتوسط ​​عائدات تبلغ 1.19 مليار دولار، وبلغ إجمالي مبيعات الإعلانات 1.05 مليار دولار.

واستحوذ موقع Twitter على النشرة الإخبارية Revue الشهر الماضي، كما أطلقت مؤخرًا تغريدات مختفية تسمى "أساطيل" كطريقة منخفضة الضغط للمستخدمين للنشر على الموقع وقالت إنها أصدرت في أواخر الربع الرابع اختبارًا تجريبيًا لـ "Spaces" ، وهي ميزة غرفة الدردشة الصوتية التي لها أوجه تشابه مع الصوت التطبيق القائم على Clubhouse.

وارتفع صافي الدخل إلى 222.1 مليون دولار، أو 27 سنتًا للسهم الواحد، من 118.8 مليون دولار، أو 15 سنتًا للسهم قبل عام. باستثناء العناصر، حصل Twitter على 38 سنتًا للسهم الواحد، متجاوزًا التقديرات البالغة 31 سنتًا.

وبلغت تكاليف ومصروفات Twitter 1.04 مليار دولار للربع، بزيادة 21% على أساس سنوي. وقالت إنها تتوقع ارتفاع التكاليف والنفقات جزئياً بسبب خطط زيادة عدد الموظفين بأكثر من 20% خاصة في مجالات الهندسة والمنتجات والتصميم والأبحاث.

قالت تويتر إنها تتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات في الربع الحالي بين 940 مليون دولار و 1.04 مليار دولار، مقارنة بتقديرات تبلغ 965.14 مليون دولار.