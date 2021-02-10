تكنولوجيا: أول الصور المسربة لتحديث جوجل القادم Android 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أول الصور المسربة للقطات الشاشة الخاصة بتحديث جوجل القادم Android 12، والتي تقدم نظرة أولية لبعض من مميزات التحديث.

نشر مطوري XDA صور مسربة توضح اللمحات الأولى لتحديث Android 12 المرتقب من جوجل، والذي جاء عبر المسودات الأولية التي تقدم لشركاء جوجل.

ويشير مطوري XDA على أن التفاصيل التي تظهر في لقطات الشاشة المسربة لم يتم تأكيدها بشكل كامل، حيث يتم إجراء بعض التغييرات غالباً قبل إنطلاق التحديث، إلا أن النظرة الأولية تشير إلى أن جوجل تستعد لجلب تصميم جديد لواجهة المستحدم، مع مؤشر جديد للخصوصية، وآداة محادثات جديدة.

كما تكشف الصور المسربة على أن التغيير الذي يطرأ على تصميم الواجهة يأتي في الزوايا الدائرية، كما تخفض جوجل عدد رموز الإعدادات السريعة التي تأتي في لوحة الإشعارات، أيضاً تظهر نغمات اللون البيج في معظم واجهة Android 12.

من جانب أخر توضح لقطات الشاشة مؤشر جديد للخصوصية يحاكي تجربة iOS، حيث يعرض هذا المؤشر في شريط الحالة تنبيه لوصول أحد التطبيقات للكاميرة أو الميكروفون.

كما أكد مطوري XDA على أن التحديث يأتي بإصلاحات شاملة في إعدادات الخصوصية، مع دعم المستخدم بشكل كامل في إختيار إيقاف أو تشغيل الميكروفون والكاميرة.

أيضاً تأتي المحادثات في Android 12 بتجربة جديدة للمستخدمين من خلال أدوات جديدة تعمل على عرض أحدث المكالمات والرسائل، على أن تكون من بين المميزات الرئيسية لجميع مستخدمي تحديث Android 12، ومن المتوقع أن تطلق جوجل الإصدار التجريبي الأول من تحديث الأندوريد 12 للمعاينة خلال شهر مارس المقبل.

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