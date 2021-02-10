شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لمشروع قانون بالمكسيك يسعى لتنظيم عمل مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت مجموعة في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا اللاتينية تضم فيسبوك وتويتر، مشروع قانون في المكسيك يسعى إلى تنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه يعد "انتهاك واضح" لاتفاقية التجارة الدولية.

وقال المدير الإقليمي لاتحاد أمريكا اللاتينية للإنترنت (ALAI) إن التعديل المقترح لقانون الاتصالات الفيدرالي سوف يخرق اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ويخلق حواجز تجارية غير مبررة.

ويأتي الإصلاح الذي صاغه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ريكاردو مونريال من حزب حركة التجديد الوطني للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وسط دعوات متزايدة لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد أن قامت المنصات بمراقبة أو حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب مخاوف من احتمال تأجيج الاضطرابات العنيفة بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير.

وسيتطلب التشريع من شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook و Twitter، "طلب إذن" من IFT منظم الاتصالات في المكسيك، من أجل مواصلة العمل في البلاد.

وقال Sissi de la Peña، المدير الإقليمي لـ ALAI، في مقابلة إن هذا يخلق معاملة تمييزية لشركات التواصل الاجتماعي بموجب الفصل 19 من USMCA، الذي يحدد لوائح التجارة الرقمية، لأن الولايات المتحدة وكندا لا تتطلبان نفس التفويض.

وقال دي لا بينيا إن الإصلاح "ينتهك الطبيعة الحرة والمفتوحة للإنترنت".

وقالت: "لا يمكن حقًا أن يكون لأي شخص لائحة أو صوت مرجح على الجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بإدارة الإنترنت"، "علينا النظر في الآثار المترتبة على ذلك."

وفي مشروع القانون، قال مونريال إن الإصلاح لن ينتهك USMCA لأنه يهدف إلى تنظيم تصرفات منصات التواصل الاجتماعي "فيما يتعلق بالمحتوى المتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يعني غزو مجال التجارة الحرة".

والتشريع الذي لم يتم اقتراحه رسميًا، من شأنه أيضًا أن يمنح IFT الإشراف في وضع إطار لتعليق وإلغاء الحسابات على الشبكات الاجتماعية في محاولة لحماية "حرية التعبير".

وقال دي لا بينيا إن ALAI أعربت عن مخاوفها لمونريال وشجعت الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص.

ولم ترد Monreal على الفور على طلب للتعليق. ورفض ممثلو فيسبوك وتويتر التعليق على التشريع.

كان لوبيز أوبرادور من بين القادة الذين تحدثوا ضد المنصات التي علقت حسابات ترامب، قائلين إن تمثال الحرية كان "أخضر مع الغضب" وتعهد بإحضار قضية تقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مجموعة العشرين.