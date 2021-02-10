تكنولوجيا: Android 10 يتوفر لبعض مستخدمي أجهزة Switch من Nintendo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مطوري XDA على إطلاق فريق العمل في Switchroot تحديث Android 10 لبعض أجهزة Switch من Nintendo.

كان فريق العمل في Switchroot قد أطلق في وقت سابق نظام الأندوريد لمستخدمي وحدات التحكم في الألعاب Switch، واليوم يعود فريق العمل بتحديث Android 10 الذي يقدم مميزات أكثر لمستخدمي أجهزة الألعاب.

يتوفر تحديث Android 10 لبعض إصدارات Switch، حيث يتيح للمستخدمين بعض إتمام عملية تثبيت التحديث تشغيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي مثل الألعاب وخدمات البث مثل Netflix و Twitch.

كما يدعم التحديث عصا Joy-Con في العمل في أجهزة Switch كعصا analog كبديل للوحة D-pads ذات الإتجاهات الثمانية، أيضاً يقدم التحديث ميزة الإتصال الثابت بشكل أفضل لشبكات Wi-Fi.

أيضاً يأتي هذا التحديث بشكل رئيسي لدعم المستخدمين في تجربة ألعاب الأندوريد الغير مخصصة لجهاز الألعاب، والتي يتاح تشغيلها عبر تطبيقات المحاكاة Game Boy Advance و Nintendo DS و PSP على متجر جوجل بلاي.

كما سيتاح للمستخدمين الوصول إلى ألعاب أخرى عبر Switch مثل Genshin Impact، أو تشغيل تطبيقات مثل Spotify، على أن يتم تثبيت نظام الأندوريد على بطاقة microSD خارجية، حيث يتوفر التحديث بشكل غير رسمي لجهاز الألعاب.

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