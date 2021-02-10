شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمليات البحث عبر جوجل يمكنها التنبؤ بذروة كورونا قبل 17 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن نشاط البحث عبر الإنترنت المأخوذ من جوجل، يمكن أن يساعد في توقع الذروة في حالات Covid-19 حتى 17 يومًا مقدمًا، والتي تكون حول الحمى وفقدان الشم، حيث ابتكر باحثون من جامعة كوليدج لندن نماذج كمبيوتر تستند إلى ترددات استعلامات البحث عبر الإنترنت لاكتساب رؤى حول انتشار المرض في بلدان متعددة بما في ذلك المملكة المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النماذج المستندة إلى عمليات البحث عبر الإنترنت توقعت بنجاح الإبلاغ عن حالات Covid-19 والوفيات المؤكدة مبكرا جدا.

وكان تحليل الفريق من بين أول ما وجد ارتباطًا بين حدوث Covid-19 والبحث عن أعراض فقدان حاسة الشم والحمى، وهما من أعراض المرض التي أدرجتها Public Health England.

ويقول الخبراء إنه يجب استخدام بيانات البحث عبر الإنترنت مع مناهج أكثر موثوقية لتطوير طرق مراقبة الصحة العامة لـ Covid وغيره من الأمراض المعدية الجديدة.

قال الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور فاسيليوس لامبوس في جامعة كوليدج لندن، إن هذه الدراسة توفر مجموعة جديدة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتتبع Covid-19.

وأضاف لامبوس، "لقد أظهرنا أن نهجنا يعمل في بلدان مختلفة بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية."

ولعل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ Covid-19 هي ارتفاع درجة الحرارة، وسعال مستمر، وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق، وتم تطبيق النموذج في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأستراليا وجنوب إفريقيا وغيرها.

ووجدوا أن نفس النمط ظهر، حيث تنبأ نموذجهم بالارتفاعات المفاجئة في الحالات، ويعد استخدام الأساليب المبتكرة لاكتشاف الأمراض مثل تحليل نشاط البحث على الإنترنت لاستكمال الأساليب المتبعة هو أفضل طريقة لتحديد حالات تفشي المرض مبكرًا.