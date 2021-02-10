شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟ .. كيفية تمكين التحقق من خطوتين على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تليجرام تطبيق مراسلة اشتهر بكل كبير في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ميزات الخصوصية والتشفير ودعمه للمحادثات الجماعية الكبيرة، وعندما تقوم بإعداد تليجرام لأول مرة، فإنه يطلب فقط رقم هاتفك ثم يتحقق منه باستخدام رسالة نصية، ولكن بخلاف ذلك، لا يوجد تسجيل دخول أو أمان، ولكن ومع ذلك، يمكنك تحسين أمان تليجرام من خلال التحقق من خطوتين.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت معتادًا على التحقق من خطوتين، بما في ذلك إرسال رسالة نصية إلى هاتفك أو استخدام تطبيق مصدق مثل Google Authenticator، فيرجى العلم أن تليجرام لا يفعل هذا بالشكل المعتاد بل إن الخطوة الثانية هي ببساطة كلمة مرور، ومع ذلك، هذا أفضل من عدم وجود أمان على الإطلاق، لذا إليك كيفية تمكينه.

كيفية تمكين التحقق من خطوتين على تليجرام

1. افتح تطبيق تليجرام.

2. اضغط على "الإعدادات" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. حدد "الخصوصية والأمان".

4. بالقرب من أعلى الشاشة، اضغط على "التحقق بخطوتين".

5. اختر "تعيين كلمة مرور إضافية".

6. أدخل كلمة المرور وقم بتأكيدها بإعادة إدخالها.

7. الآن اضغط على "إنشاء كلمة مرور".

8. في الصفحة التالية، أدخل تلميحًا لمساعدتك على تذكر كلمة المرور قبل تحديد "متابعة".

9. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه لاستعادة كلمة المرور المنسية، ثم اختر "متابعة".

10. إذا أدخلت بريدًا إلكترونيًا مخصصًا للطوارئ، فسيرسل لك تليجرام رمزًا عبر البريد الإلكتروني، ادخله للمتابعة.

11. اضغط على "العودة إلى الإعدادات" للإنهاء.