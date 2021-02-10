شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيسة مكافحة الاحتكار الأوربية تحذر آبل من عدم المساواة بشأن تحديثات الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت رئيسة مكافحة الاحتكار في أوروبا، Margrethe Vestager، شركة "آبل" من عدم التعامل على قدم المساواة مع جميع التطبيقات على نظامها الأساسي وسط تغييرات خصوصية صانع iPhone التي فرضت اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة من شركة فيسبوك.

وستطلب Apple في الربيع من مستخدمي iPhone الموافقة على تتبع بياناتهم للإعلانات المخصصة فيما تقول إنها خطوة لحماية خصوصية المستخدمين ولكنها ستحد من قدرة التطبيقات على جمع البيانات من هواتف الأشخاص التي يمكن استخدامها للإعلانات المستهدفة.

كان فيسبوك من بين أكثر المتقدمين لتلك السياسة حيث من المحتمل أن تخسر جزءًا كبيرًا من عائداتها من خطوة Apple.

ووصف موقع Facebook في مدونة في ديسمبر هذا السلوك بالمناهض للمنافسة، قائلاً إن منصة الإعلانات المخصصة لشركة Apple ستُعفى من المطلب الجديد الذي يمنح المستخدمين خيار الاشتراك في التتبع من قبل أطراف ثالثة.

وقالت Vestager إنه على الرغم من أن المشكلة تتعلق بالخصوصية، إلا أنها يمكن أن تتحول إلى مشكلة تتعلق بمكافحة الاحتكار إذا قامت شركة Apple بعدم المساواة.

وقالت لرويترز "يمكن أن تكون منافسة إذا تبين أن أبل لا تتعامل مع تطبيقاتها الخاصة بنفس الطريقة".

وقالت Vestager إنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى بشأن تغييرات Apple.

وقالت إن خطوة الخصوصية تشبه أيضًا اقتراحها الذي تم الكشف عنه العام الماضي للحد من سلطات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والسماح للمستهلكين بمزيد من التحكم في بياناتهم الشخصية، "إنه لأمر جيد جدًا أن يكون لديك خيار إلغاء اشتراك واضح. إذا نظرت إلى قانوني الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية، حيث تتضمن بعض الحلول التي نبحث عنها".

ولم تكن شركة آبل متاحة على الفور للتعليق. وكانت الشركة قد أكدت إن خيار إلغاء الاشتراك سينطبق على جميع المطورين الذين يتتبعون المستخدمين - بما في ذلك Apple نفسها - ولكن نظرًا لأن نظامها الإعلاني لا يتتبع المستخدمين، فإن الخيار هو نقطة خلافية.

وApple حاليًا هدف لتحقيقين من الاتحاد الأوروبي، أحدهما في نظام الدفع عبر الهاتف المحمول Apple Pay، والآخر في متجر التطبيقات.