شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة يوم الإنترنت الآمن.. جوجل تدعو المستخدمين للتحقق من إعدادات الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شركة جوجل مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ خطوات بسيطة تضمن حماية بياناتهم وخصوصيتهم وسلامتهم على الشبكة الإنترنت وذلك بمناسبة "يوم الإنترنت الآمن"، وتستمر حملة «#نِت_آمِن» لأسبوع واحد، حيث تدعو جوجل المستخدمين لإجراء التحقق من إعدادات الخصوصية، من خلال ميزة فحص الأمان في "إدارة إعدادات الخصوصية" والتي تساعد على تحديد إعدادات الخصوصية عبر مجموعة من منتجات Google، وكذلك شجعتهم على دعوة أربعة أفراد من العائلة أو الأصدقاء للقيام بالأمر نفسه من أجل بناء شبكة إنترنت عربية أكثر أمانًا للجميع.

وأعلنت Google أيضًا عن عقد شراكة مع مؤسسة" إنجاز العرب" ووزارات التعليم في كل من مصر والإمارات والسعودية وقطر والمغرب لتدريب 26.000 طالب على برنامج "أبطال الإنترنت"، الذي يعلّم الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يتمكّنوا من استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان.

وتهدف هذه الخطوة لمساعدة الآباء والأمهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط على تزويد أطفالهم بالأدوات اللازمة لخوض تجربة أكثر أمانًا أثناء التعلم عن بُعد طوال العام 2021.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة عبر مدونة Google Arabia وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة، وتمثل جزءًا من التزام Google الراسخ بمساعدة الناس على خوض تجربة رقمية أكثر أمانًا وحماية بياناتهم وخصوصيتهم.

ويمكن إحداث فارق عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة مثل تحديث جهازك والمتصفح بصورة دورية، واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها.

وكذلك يساعد استخدام ميزات "مدير كلمات المرور" و"التحقق من كلمة المرور" في Google في توفير حماية أكبر لحسابات المستخدمين.

وتساعد ميزة "التحقق من كلمة المرور" المستخدمين على التحقق من مستويات أمان كلمات المرور التي يقومون بحفظها على حساب Google، كما يساعد تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في توفير مستوى أعلى من الأمان للحساب في حال تعرّضت كلمة المرور للسرقة.

وتتيح "إدارة إعدادات الخصوصية" للأشخاص الذين يملكون حسابًا على Google حماية خصوصيتهم وبياناتهم عبر مجموعة من المنتجات، سواء من خلال اختيار حذف سجلّ التصفح ومحفوظات الويب تلقائيًا، أو إيقاف تفعيل سجل المخطط الزمني في خرائط Google، وإدارة سجل المشاهدة على YouTube أو تعيين تنبيه لإجراء التحقق من الخصوصية.

وتوفر صفحة التحقق من إعدادات الخصوصية وسيلة سريعة تسمح للمستخدمين بتعديل إعداداتهم بحسب ما يرونه مناسبًا، وبالمثل، تتيح خاصية إدارة كلمة المرور والتحقق منها إمكانية التحقق من مستوى أمان كلمات المرور التي قمت بحفظها على حسابك في Google.

وأكثر من 200 مليون شخص يزورون صفحة التحقق من إعدادات الخصوصية كل عام، وسيتمكن الأشخاص الذين يكملون إجراء التحقق من إعدادات الخصوصية وكلمة المرور من مشاركة "شارة" وسيتم تشجيعهم على دعوة خمسة من الأصدقاء وأفراد العائلة لعمل الشيء نفسه والمساعدة في إنشاء شبكة ويب عربية أكثر أمانًا.

وإضافة إلى الخطوات السابقة، ستشارك Google نصائح يومية خلال الفترة بين 9 و15 فبراير عبر حسابات Google Arabia على فيسبوك وتويتر لتثقيف الناس أكثر حول كيفية حماية بياناتهم والتمتع بتجربة أكثر أمانًا على الإنترنت.

هذا وصمم برنامج "أبطال الإنترنت" من Google لمنح الآباء والمعلمين المزيد من الأدوات للتحدث مع الأطفال بعمر 7 إلى 12 سنة حول موضوع السلامة على الإنترنت. ويقوم البرنامج على خمسة ركائز أساسية وبسيطة، هي "شارك بانتباه" و"لا تصدق الخُدع" و"احم أسرارك" و"اللطافة من سمات الأبطال" و" اسأل واستفسر" .

وتساعد هذه الدروس مجتمعة في جعل الأطفال يتعاملون بجدية مع مسألة الأمان، فضلًا عن تحفيز ثقافة التغيير الإيجابية على شبكة الإنترنت.

وقالت جوجل إن ضمان سلامة وخصوصية المستخدمين جزءًا أساسيًا من جهود Google والمنتجات التي تصممها وأنها تسعى لتوفير تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت لجميع سكان العالم العربي، سواء من خلال تقديم تدريبات لمساعدة المعلمين والعائلات على تنشئة الأطفال ليكونوا أكثر أمانًا على الإنترنت، أو إمكانية فلترة الرسائل غير المرغوب بها على Gmail، أو عبر تقديم إعدادات التحقق من الخصوصية.