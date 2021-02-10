شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تهنئ طاقم مسبار الأمل الإماراتى بنجاحه فى الوصول إلى مدار المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببيت من شعر المتنبي حرصت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها بموقع تويتر، على تهنئة طاقم العمل فى مسبار الفضاء الإماراتى بنجاحه فى مهمته، حيث الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "تهانينا على وصولكم إلى المريخ"، كما أضافت بيت للشاعر العربى المتنبى، قائلة: "إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ .. فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ".



ناسا عبر تويتر

ونجح مسبار الأمل الإماراتي فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث يعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

ووصل المسبار بعدما سافر فى الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.