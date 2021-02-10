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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch Series 6 وSeries 4

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE ، وفى حين أن أبل Watch Series 6 هى خليفة أبل Watch Series 5 العام الماضي، فإن أبل Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين  Watch Series 6 مع الجيل الرابع من ساعة أبل  Watch Series4  كما يلى:

 

Apple Watch Series 6

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.

- موديلات GPS.

- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB؟

 

 

Apple Watch Series 4

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.

- موديلات GPS.

- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 16GB.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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