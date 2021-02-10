كوالكوم تعلن عن مودم X65 5G للهواتف القادمة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم عن أحدث مودم Snapdragon X65 5G، خليفة Snapdragon X60 للعام الماضي، الذي بدأ للتو بالوصول إلى الأجهزة كجزء من مجموعة شرائح Snapdragon 888.

وإلى جانب X65 5G، فقد أعلنت الشركة عن مجموعة واسعة من منتجات 5G لمساعدة المصنعين على تقديم سرعات بيانات أسرع بشكل ملحوظ وتمكين حالات الاستخدام الجديدة عبر أجهزتهم من الجيل التالي.

وتتضمن قائمة المنتجات مودم Snapdragon X62 5G، ووحدة mmWave الجديدة، ومجموعة من حلول الواجهة الأمامية الجديدة للتردد اللاسلكي، والمزيد.

وتتعهد كوالكوم بأن يوفر مودم الجيل الرابع X65 5G الجديد سرعات تنزيل أعلى بكثير، مع دعم سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية عبر كلٍ من شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة، مما يجعله أول نظام مودم RF يصل إلى هذه السرعات.

وتعد سرعة التنزيل القصوى الجديدة البالغة 10 جيجابت في الثانية أعلى من 7.5 جيجابت في الثانية في نموذج العام الماضي.

كما يعتبر X65 5G المودم الأول الذي يدعم Release 16 من 3GPP 5G NR، وهي المجموعة الثانية من المواصفات التي تهدف إلى تعزيز توسيع ونشر 5G NR في جميع أنحاء العالم.

ويتميز المودم أيضًا ببنية قابلة للترقية، مما يسمح للشركة بإضافة الميزات الجديدة المقترحة في Release 16 من 3GPP ليتم طرحها بسرعة عبر تحديثات البرامج.

ويسمى هذا بإطلاق المرحلة الثانية من الجيل الخامس 5G المصممة لتحسين أشياء، مثل: اتصال MIMO الهائل واستهلاك الطاقة والمزيد.

ويهدف Release 16 من 3GPP أيضًا إلى مساعدة شبكات 5G على التوسع من المستهلك إلى المزيد من الاستخدامات التجارية، وذلك بفضل دعم أفضل للطيف غير المرخص والشبكات غير العامة.

وإلى جانب نظام المودم الجديد، تعلن كوالكوم أيضًا عن هوائي Qualcomm 545 mmWave، وهو هوائي mmWave من الجيل الرابع.

ويحافظ Qualcomm 545 mmWave على الحجم نفسه مثل نموذج الجيل الثالث، لكنه يضيف طاقة إرسال أعلى، إلى جانب دعم النطاق الكامل لترددات mmWave العالمية.

وتقدم كوالكوم ما تسميه تقنية ضبط الهوائي بالذكاء الاصطناعي، التي تعد بأنها تتيح قفزات كبيرة في الأداء بفضل الضبط المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتقول كوالكوم: إن النظام الجديد أكثر دقة بنسبة 30 في المئة في اكتشاف كيفية إمساكك بالهاتف في يدك، مما يسمح له بتقديم اتصال محسن وسرعات بيانات أسرع وعمر بطارية أفضل من خلال استخدام اتصال أكثر كفاءة.

ومن المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل أن يصل X65 5G إلى أي جهاز، بحيث قد لا يظهر حتى إصدار معالج Snapdragon الرائد في العام المقبل، الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه في شهر ديسمبر.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Snapdragon X65 5G في المنتجات في أواخر عام 2021.