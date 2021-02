Zoom تتيح ميزة Studio Effects لإضافة تأثيرات الوجه

دبي - يزن راشد - تتيح ميزة Studio Effects من منصة Zoom للمستخدمين إضافة ألوان الحواجب والشارب واللحية والشفاه إلى صورهم أثناء مكالمات الفيديو.

وبينما تم إنشاء Zoom في الأصل كتطبيق اجتماعات جاد للشركات، فقد أصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر الخدمات استخدامًا أثناء الوباء لأي شخص يريد إجراء محادثة افتراضية وجهًا لوجه.

ونتيجة لذلك، قامت الشركة بإضافة المزيد من الأشياء الممتعة، مثل الخلفيات الغريبة، لاستخدامها في التجمعات العائلية عبر الإنترنت، ومحادثات الأصدقاء، وكذلك لاجتماعات العمل.

وبالرغم من أن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، إلا أنها ليست جديدة، حيث قدمت Zoom ميزة Studio Effects في شهر سبتمبر 2020.

ومع ذلك، يبدو أن المستخدمين يولون المزيد من الاهتمام لها الآن، ويبدو أنه يتم طرحها لمزيد من الأشخاص.

ومن اللون الأرجواني إلى الأخضر إلى البني الفاتح، يمكنك اختيار أي لون تقريبًا لتأثيرات الوجه.

وعلاوة على ذلك، يمكنك حفظ تأثيرات الوجه التي اخترتها بشكل افتراضي لجميع الاجتماعات المستقبلية.

وتم الإعلان عن الميزة للمرة الأولى بواسطة Zoom في شهر سبتمبر 2020 لنظامي التشغيل ويندوز وماك، لكن يبدو أن المستخدمين I was just on a Zoom call, and apparently these are new options!? pic.twitter.com/ywZKjSzb75 — Parker Molloy (@ParkerMolloy) February 8, 2021 حديثًا فقط، مما يشير إلى أنها تشهد انتشارًا أوسع الآن.

ولاستخدام هذه الميزة، انقر فوق السهم ^ بجوار زر إيقاف الفيديو أثناء اجتماع Zoom وحدد إعدادات الفيديو، وانتقل إلى الخلفيات والفلاتر وانقر على Studio Effects في أسفل يمين النافذة المنبثقة.

وقد يُطلب منك تنزيل حزمة التأثيرات أولاً، التي من المفترض أن تستغرق أقل من دقيقة، وبعد ذلك، ستكون ميزة Studio Effects التجريبية متاحة لك.

ويمكنك النقر فوقها لاستكشاف التأثيرات المختلفة والاختيار من بين أنماط مختلفة من ألوان الحواجب والشارب واللحية والشفاه، وضبط التعتيم حسب رغبتك، والاختيار من بين الألوان الافتراضية أو اختيار لون جديد أيضًا.

وعلاوة على ذلك، يمكنك اختيار تطبيق تأثيرات الوجه على جميع اجتماعاتك المستقبلية، وذلك بالرغم من أن هذه الخطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا كنت تستخدم Zoom للعمل.

ولا يبدو أن تأثيرات استوديو Zoom متاحة عبر الهاتف المحمول حتى الآن، وبالنظر إلى أنها ما تزال في الإصدار التجريبي، فمن المحتمل أن الميزة لم يتم طرحها لجميع المستخدمين حتى الآن.

وتشجع Zoom المستخدمين على إرسال ملاحظاتهم حول Studio Effects إلى البريد الإلكتروني [email protected]