سناب شات يذكرك بتنظيف قائمة الأصدقاء

دبي - يزن راشد - تقدم شركة سناب ميزة جديدة ضمن تطبيقها للتواصل الاجتماعي سناب شات تسمى Friend Check Up لتذكير المستخدمين بإزالة جهات الاتصال غير المرغوب فيها من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.

وتشجع الميزة المستخدمين على تقليل قائمة الأصدقاء في التطبيق عبر إشعار يقول: سناب شات للأصدقاء الحقيقيين، مع جعل الأمر أكثر صعوبة على الغرباء للعثور على مستخدمي سناب شات.

وبحسب الشركة، فقد توصلنا جميعًا إلى إدراك أهمية الأدوات الرقمية للبقاء على اتصال ببعضنا البعض – خاصة أثناء الوباء – بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تخلقها هذه الأدوات.

وأضافت: أحد مصادر المخاطر عبر المنصات الرقمية هو الروابط التي يمكن إنشاؤها – أحيانًا بناءً على إلحاح صريح من المنصة – مع أشخاص لا نعرفهم في الحياة الواقعية، الذين قد يعرضوننا لتجارب سلبية، مثل انتشار المعلومات المضللة أو المضايقات أو المواقف غير المرغوب فيها.

وتوضح الشركة أنها صممت تطبيقها مع وضع هذه المخاطر في الاعتبار، حيث لا توجد حسابات عامة قابلة للتصفح لمستخدمي سناب شات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا يمكنك بشكل افتراضي الدردشة أو الاتصال بشخص ما مباشرة إلا إذا أضفتم بعضكما بعضًا كأصدقاء.

وقد يمنح وجود شخص ما ضمن قائمة الأصدقاء في سناب شات إمكانية الوصول إلى قصتك وربما موقعك أيضًا، اعتمادًا على إعدادات خريطة سناب الخاصة بك، لذلك تريد الشركة التأكد من أن كل شخص في قائمة أصدقائك لا يزال شخصًا تريد بالفعل أن تدعوه صديق.

ويمكن أن تساعد هذه الميزة في جعل المنصة أكثر أمانًا للمستخدمين، إذا اختاروا استخدامها، وقد تكون طريقة جيدة لمساعدتك على إدراك أنه ربما لا يزال لديك شخص ما ضمن قائمة الأصدقاء لكنك لا ترغب في رؤيته لمشاركاتك.

وتقول سناب: إن الميزة يتم طرحها عالميًا عبر أجهزة أندرويد في الأسابيع المقبلة وعبر أجهزة iOS في الأشهر المقبلة، ويظهر التذكير كإخطار عبر شاشة حسابك.

وإذا كنت ترغب في إجراء فحص بنفسك قبل طرح الميزة، يمكنك رؤية قائمة أصدقائك بالانتقال إلى حسابك والضغط على أصدقائي، ويمكنك إزالة الصديق من خلال النقر مع الاستمرار على اسمه حتى تظهر قائمة حظر أو إزالة الصديق.

وتعد ميزة Friend Check Up جزءًا من جهود سناب لجعل سناب شات مكانًا أكثر ودية، بما في ذلك إضافة موارد جديدة وتكامل مع MindUP للآباء الذين يحاولون فهم أطفالهم المراهقين ودعمهم.

وتحصل الشبكة الاجتماعية أيضًا على مزيد من التكامل مع Crisis Text Project للأشخاص الذين يسعون للحصول على مساعدة بشأن الصحة العقلية.

وقالت الشركة: نأمل أن يجد مستخدمو سناب شات هذه الأدوات مفيدة، ونحن نشجع أنظمة الدعم الخاصة بهم – الآباء والأحباء والمعلمين – للتحقق من مواردنا الجديدة والتحدث مع أطفالهم حول أهمية عرض قوائم أصدقائهم.