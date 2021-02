شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة العثور على عنوان IP على أجهزة ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد معظم الأجهزة المتصلة بالإنترنت لا تحدد نظامك بالاسم المحدد، فعادة ما يقومون بتعيين معرف فريد يسمى عنوان IP، حيث أن IP تعني بروتوكول الإنترنت أو Internet Protocol، ويتم تخصيص عنوان IP مختلف لكل جهاز متصل بالإنترنت مما يتيح معالجة العديد من الاهتمامات والمهام المتعلقة بالشبكة.

لكن ربما تتساءل أين تجد عنوان IP لجهاز Windows الخاص بك متصل بالإنترنت؟ حيث يمكن اتباع هذه الخطوات للحصول عليها كما يلى:

الطريقة الأولى: استخدام بحث جوجل

يمكن لبحث جوجل البسيط الحصول على عنوان IP، اكتب What is my IP على "بحث جوجل" سيعرض عنوان IP الخاص بك.

الطريقة الثانية: استخدام موجه الأوامر على نظام ويندوز

افتح CMD على جهاز ويندوز واكتب "ipconfig" واضغط على Enter، حيث سيعرض العديد من التفاصيل مثل عنوان IP4 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية، وستجد أيضًا محول Ethernet ومعلومات Wi-Fi لمحول شبكة LAN اللاسلكية أيضًا.

الطريقة الثالثة: استخدام خصائص الشبكة المتصلة

من شريط المهام، اختر شبكة Wi-Fi -> انقر بزر الماوس الأيمن على شبكة Wi-Fi التي تتصل بها -> خصائص

ضمن الخصائص، ابحث عن عنوان IP المدرج بجوار عنوان IPv4.