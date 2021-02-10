شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة مايكروسوفت Autofill password manager متاحة الآن عبر جميع المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن أداة جديدة لإدارة كلمات المرور لأنظمة أندرويد وiOS وويندوز وMac، حيث تعتبر أحد حلول الملء التلقائي الذي يسمح للمستخدمين بتخزين كلمات المرور الخاصة بهم والوصول إلى أجهزة مختلفة.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فتشبه هذه الميزة الملء التلقائي لجوجل وiCloud Keychain وSamsung Pass والتي تساعد المستخدمين على إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم بسهولة، حيث كانت أداة Microsoft Autofill متاحة بالفعل في مرحلة تجريبية للعديد من المستخدمين واليوم أطلقت الشركة رسميًا للجمهور.

وبحسب التقرير فإن الميزة متاحة الآن عبر تطبيق Microsoft Authenticator وGoogle Chrome extension وMicrosoft Edge، وفي منشور عبر مدونة الشركة، أكدت مايكروسوفت أن الميزة الجديدة ستعمل تلقائيًا على مزامنة جميع كلمات المرور المخزنة ضمن حساب مايكروسوفت على Microsoft Edge مع تطبيق Authenticator.

ولاستخدام هذه الميزة، سيتعين على المستخدمين تنزيل تطبيق Microsoft Authenticator وتسجيل الدخول في علامة التبويب، كلمات المرور باستخدام حساب مايكروسوفت، كما يمكن لمستخدمي Mac استخدام ميزة الملء التلقائي عبر متصفح الويب Microsoft Edge أو باستخدام ملحق Chrome.

وتتيح الأداة أيضًا للمستخدمين استيراد بيانات كلمة المرور من خدمات إدارة كلمات المرور الأخرى باستخدام ملف CSV، كما يتوفر لمستخدمي iOS أيضًا خيار حماية PIN لكلمات المرور الخاصة بهم عبر Touch ID أو Face ID.