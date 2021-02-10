شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير بالتكنولوجيا المالية يكشف سبب الارتفاع الضخم فى قيمة عملة "البيتكوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، أن "البيتكوين" مازالت عملة مشفرة غير مدعومة من أي بنك مركزي في أي دولة، والخطوة التي اتخذها رجل الأعمال إيلون ماسك، بوضع هاشتاج "بيتوكوين" رفع في سعره بشكل رهيب، مشيرا إلى أن "بيتكوين" حقق زيادة كبيرة، والسبب في ذلك هو استثمار "تسلا" فيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يجدث فى مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الكثير من الشركات الكبرى سيتبدأ في الحذو على طريق تسلا وتجرب الاستثمار في بيتكوين على مستوى العالم، وهو يمثل الاعتماد على العملات الرقمية، وهو أمر يتماشى مع الوضع العالمي بعد جائحة كورونا".