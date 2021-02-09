بارد ليلاً على القاهرة .. الأرصاد تعلن طقس الغد

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقس دافئ نهارًا على كل الأنحاء تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على شمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.75 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

الإسكندرية 22 14

وادى النطرون 25 14

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 24 13

بلطيم 20 14

مطروح 20 13

السلوم 22 12

سيوة 23 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 25 13

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 25 14

نخل 24 11

نويبع 26 17

طابا 23 15

كاترين 22 08

الطور 25 13

شرم الشيخ 28 16

الغردقة 29 15

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 11

بنى سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 09

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادى الجديد 30 10

شلاتين 27 18

أبو رماد 27 18

حلايب 26 17

رأس حدربة 26 19