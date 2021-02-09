شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Skype على منصة أندرويد .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Skype على منصة أندرويد على مجموعة جديدة من الميزات، حيث حمل التحديث الإصدار رقم 8.68 وهو متوفر الآن للتنزيل عبر متجر Google Play، حيث يجلب ميزة Background Blur المطلوبة كثيرًا إلى التطبيق، والتى تتيح للمستخدمين تمويه الخلفية خلال إجراء مكالمات الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت مايكروسوفت أيضًا بتحديث إصدارات Windows وLinux وWeb من Skype بميزات مثل منتقي التفاعل المخصص الجديد والمزيد، كما تم أيضًا تحديث Skype لنظام iOS بامتداد مشاركة جديد والثيم المظلم بالإضافة إلى أداء محسّن.

ويتضمن التحديث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء بشكل عام، كما أضاف التحديث الجديد ميزة تمويه الخلفية الجديدة أثناء مكالمات الفيديو على أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين الآن تمكين الخيار من الإعدادات وإلغاء تركيز الخلفية للحصول على تجربة مكالمات فيديو أفضل وأنظف.

ويتيح منتقي ردود الفعل المخصص الجديد الآن للمستخدمين الاختيار من بين المزيد من ردود الفعل في متناول أيديهم، كما تشمل التحسينات الأخرى تشغيل الكاميرات الافتراضية على نظام macOS X مرة أخرى أيضًا، تم إصلاح الصوت المفقود في الرسائل الصوتية في التحديث الأخير.