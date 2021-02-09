شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة جديدة من لعبة Halo قيد التطوير حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن استوديوهات 343 Industries مطور لعبة Halo ، يفكرون بجدية في تطوير إصدار جديد من لعبة Halo universe، حيث قام المطور بوضع قائمة بحاجته لوظائف جديدة على موقع careers. Microsoft بحيث يكون منشورًا للمنتج، إذ أن الحاجة لمنتِج هي "المساعدة في تطوير مشروع جديد في عالم Halo"

وبحسب موقع TOI الهندى، فيتطلب الدور الوظيفي من المُنتِج "العمل مباشرةً مع المنتج الرئيسي ويؤدي المشروع إلى إنشاء الرؤية والنطاق والجدول الزمني والميزانية وخطة الموارد والحفاظ عليها"، وفيما يتعلق بما سيكون عليه المشروع الجديد ليس واضحًا بعد، إلا أنه شيء تم تعيينه في عالم Halo.

وحتى الآن ليس من المعروف هل ستكون لعبة منفصلة أم استمرار لـ Halo Infinite؟ أم أنها ستكون نوعا من الألعاب الجديدة، حيث لم يتم الكشف عن الكثير حتى الان، ويمكن أن يكون أيضًا استمرارًا لسلسلة Halo Wars ، ويمكن أن تكون لعبة Halo Wars 3 قيد التطوير.

وتمت إضافة جميع ألعاب Halo واحدة تلو الأخرى باستثناء لعبة واحدة في العام الماضي إلى مجموعة Halo Master Chief على الكمبيوتر الشخصي، فأولاً، تمت إضافة ثلاثية Halo ، والتي تتضمن Halo: Combat Evolved وHalo 2 وHalo 3.

ثم تمت إضافة Halo 3: ODST، والآن، يبقى Halo 4 فقط ليتم نقله إلى منصة الكمبيوتر الشخصي، حيث تعد سلسلة Halo هي واحدة من أشهر ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول على منصة Microsoft Xbox.