“آيفون 12 ميني” يسجل تراجعاً قياسياً في مبيعات هواتف “آبل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف تقارير متابعة لحركة مبيعات أجهزة آبل أن مبيعات هاتف “آيفون 12 ميني” في الولايات المتحدة كانت ضعيفة في الفترة الماضية.

وبحسب موقع “فوربس” فقد شهد الطلب على الإصدار الجديد من شركة Apple، آيفون 12 ميني تراجعاً غير مسبوق، حيث سجلت في أميركا نحو 5٪ فقط من إجمالي مبيعات هواتفها الجديدة خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح مزود بيانات الصناعة Counterpoint، أن هذا المؤشر يدل على قلة الطلب على الإصدار الجديد من “آيفون 12” والذي يعد من الأجهزة الرئيسية التي تنتجها شركة آبل حاليا.

ضعف الإقبال على الهواتف الصغيرة

وقد أوضح المحلل في جيه بي مورجان، ويليام يانغ ، في مذكرة الأسبوع الماضي، أن ضعف الطلب على جهازي iPhone 12 و 12 mini الأصغر قد يؤدي إلى توقف شركة Apple عن إنتاجها في الربع الثاني.

كما أضاف يانغ، أنه من المتوقع أن يتم تعديل المنتجات من قبل المستثمرين لإرضاء السوق.

وتمثل الشاشات الأقل من 6.0″ حوالي 10٪ من جميع الهواتف الذكية المباعة في الأسواق العالمية، بحسب رويترز.

حيث يتجه مستخدمو الهواتف الذكية إلى أجهزة أكبر في السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة متابعة محتوى الفيديو أثناء التنقل، عبر منصات الوسائط الاجتماعية الغنية بصريًا مثل Facebook و Instagram و Tiktok و Snapchat

وقد أطلقت الشركة نسخة أصغر من طراز “آيفون 12 ميني” العام الماضي.

يشار إلى أن الطلب على الهواتف الذكية الأصغر أضعف، مقارنةً بهواتف iPhone 12 Pro المتطورة و iPhone 11s الأقدم.

وشحنت آبل تشكيلة الهواتف iPhone 12 الخاصة بها بعد عدة أسابيع من المعتاد العام الماضي، لكن عددًا متزايدًا من الطرازات الجديدة للهاتف، حققت طلب خاصة في الصين.

وفي الشهر الماضي ، أعلنت شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا، عن أرباح ربع سنوية بقيمة 65.60 مليار دولار من أعمالها في أجهزة iPhone ، متجاوزة الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته قبل ثلاث سنوات.