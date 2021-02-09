تكنولوجيا: هواوي تقدم جهاز MATEPAD PRO 2 اللوحي قريباً برقاقة KIRIN 9000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الشركة اللوحية، حيث ينطلق جهاز MATEPAD PRO 2 برقاقة معالج KIRIN 9000.

إعتمدت شركة هواوي جهاز MATEPAD PRO 2 اللوحي مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي، ولقد أوضحت التسريبات بعض المواصفات المقدمة من هواوي في هذا الإصدار.

كشفت هواوي النقاب عن جهاز MatePad Pro خلال شهر مايو من العام الماضي، وهو الإصدار الأول للشركة من سلسلة أجهزة Mate اللوحية، والذي تميز برقاقة Kirin 990 ودقة 2K في الشاشة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من السلسلة.

ولقد جاءت أحدث التسريبات اليوم على Weibo لتؤكد خطط هواوي للإعلان قريباً عن جهاز MATEPAD PRO 2 اللوحي، حيث اعتمد الجهاز بالفعل برقاقة معالج Kirin 9000 المستخدمة في هواتف Mate 40 والتي ترتكز على تقنية 5G، وتتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز MATEPAD PRO 2 يأتي باثنان من النماذج تختلف في الحجم، على أن يتميز أحد الإصدارين بحجم 12.2 إنش مع شاشة Huaxing، ويتميز الإصدار الثاني بشاشة OLED من سامسونج بحجم 12.6 إنش، كما يدعم كلا الجهازين أعلى معدل تحديث.

أيضاً من المقرر أن يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي بتصميم مميز بإطار نحيف حول الشاشة، مع تصميم معدني، ومن المتوقع أن ينطلق الجهاز بنظام Pad OS، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجهاز خلال الفترة القادمة.

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