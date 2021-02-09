تكنولوجيا: تسريبات توضح بعض التفاصيل الجديدة حول هواتف سامسونج Galaxy Z Flip2 وZ Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، واليوم تقدم أحدث التسريبات بعض التفاصيل عن هاتفي Galaxy Z Flip2 وZ Fold3.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير تقنية وتصميم الهواتف القابلة للطي، حيث تستعد شركة هواوي للإعلان لاحقاً هذا الشهر عن أحدث إصدارات الشركة MATE X2، كما تستعد سامسونج أيضاً لإطلاق هاتف Z Fold3 الذي رصد في التسريبات الجديدة بنموذج رقم SM-F926 وهاتف Galaxy Z Flip2 الذي ظهر في التسريبات بنموذج رقم SM-F711.

أيضاً تقدم سامسونج هاتفي Galaxy Z Flip2 وZ Fold3 بالتحديث الجديد لواجهة المستخدم One UI 3.5، لذا تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق كلا الإصدارين في النصف الثاني من عام 2021.

كما يأتي الإصدار الجديد من واجهة One UI بالتزامن مع الإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Note، وهو ما يؤكد خطط سامسونج للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من هذا العام، من جانب أخر يأتي هاتف Z Fold3 بنموذج يدعم سعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما توفر سامسونج هاتف Galaxy Z Flip2 باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

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