تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن أول رقاقة مودم 5G بسرعة 10 جيجابت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن أول شريحة مودم 5G بسرعة 10 جيجابت، والتي تنطلق بعنوان X65.

تنطلق شريحة مودم X65 رسمياً من كوالكوم اليوم كأول رقاقة مودم 5G تدعم سرعة تصل إلى 10 جيجابت، وهي أعلى سرعة في نقل البيانات لاسلكياً قدمت حتى الآن، حيث تأتي هذه الترقية الكبيرة بعد سرعة 7.5 جيجابت في الثانية التي قدمت في رقاقة مودم X60، حيث ترتقي رقاقة كوالكوم الجديدة إلى السرعات التي إشتهرت بها إتصالات Ethernet والإتصالات السلكية الأخرى.

أيضاً تقدم كوالكوم شريحة مودم X65 بتحسينات جديدة تشمل ضبط الهوائي الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، مع إستجابة أسرع، كما تتضمن التحسينات إستهلاك أقل للطاقة، مع نظام “Smart Transmit” الجديدة الذي يعمل على تعزيز سرعات البث مع تغطية أفضل.

وتقدم كوالكوم النماذج الأولية من رقاقة مودم X65 في الوقت الراهن لعملاء الشركة، على أن تبدأ الشركة في شحن الرقاقات في 2021.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن شريحة مودم X65 لن تتوفر في نطاق كبير في البداية، كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة المودم تدعم أجهزة الحاسب المحمول في البداية.

المصدر

اعلان





