شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Amazon Web Services تقود سوق الخدمات السحابية في آخر ربع من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت المنصة السحابية Amazon Web Services (AWS) المركز الأول للخدمات السحابية في الربع الرابع من عام 2020، حيث استحوذت على 31% من إجمالي الإنفاق، إذ زاد إنفاق سوق البنية التحتية السحابية العالمية بنسبة 32% لتصل إلى 39.9 مليار دولار في الربع، وفقًا لـتقرير جديد.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العالمي أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي عن الربع الأخير وزاد بنحو 10 مليارات دولار عن الربع الرابع من عام 2019 ، وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة الأبحاث العالمية كاناليس، وقد تسارع معدل نمو Azure لشركة مايكروسوفت مرة أخرى، حيث ارتفع بنسبة 50 في المائة لتعزيز حصتها السوقية في سوق الخدمات السحابية العالمية إلى 20 في المائة في المركز الثاني.

فيما كانت Google Cloud ثالث أكبر مزود للخدمات السحابية في الربع الرابع من عام 2020، بحصة 7%، حيث سجلت نموًا بنسبة 58% في الربع الرابع من عام 2020، وقد ظل الطلب على الخدمات السحابية قوياً عبر جميع قطاعات عملاء المؤسسات، بما في ذلك الصناعات الأكثر تضرراً من الوباء، مثل البيع بالتجزئة والتصنيع.

وقال محلل الأبحاث بليك موراي: "إن معدل الرقمنة ، بقيادة السحابة ، يتزايد بسرعة. أصبحت الشركات الآن أكثر ثقة بشأن إصدار ميزانيات لتحويل الأعمال"، وأضاف: "يتم إعادة ترتيب أولويات المشاريع الكبيرة التي تم تأجيلها في وقت سابق من هذا العام ، بقيادة تحديث التطبيقات، وترحيل SAP وتحويل مكان العمل".

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، نما إجمالي الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية بنسبة 33% إلى 142 مليار دولار، مقارنة بـ 107 مليار دولار في عام 2019.

وتواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اللجوء إلى الخدمات السحابية لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها والتحكم في التكاليف، "نظرًا لأن المؤسسات تبدأ في التفكير في نقل المزيد من أعباء العمل ذات المهام الحرجة إلى السحابة، فإنها ستتطلع إلى الشركاء لتحديد الأنظمة الأساسية والإستراتيجيات السحابية الصحيحة، بالإضافة إلى حل المشكلات الأكثر إلحاحًا حول إدارة التكلفة والأمان والسيادة وتكامل تكنولوجيا المعلومات المختلط، وأوضح كبير المحللين اليستير ادواردز.

فيما تمتلك مايكروسوفت الحصة الأكبر من القناة غير المباشرة مع Azure ، على الرغم من اكتساب AWS وGoogle Cloud للأمام، وفي الوقت نفسه، مع قيام العملاء بنشر أعباء عمل مختلفة عبر البنى التحتية السحابية العامة والخاصة والحافة، فإنهم يبحثون عن شركاء مستقلين يتمتعون بقدرات عبر مزودي خدمات سحابية متعددة، كما ذكر التقرير.