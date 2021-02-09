شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطلق حملة "كن آمنا.. كن سعيدا" بمناسبة يوم الإنترنت الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة لتسليط الضوء على خصائص التطبيق للمحافظة على خصوصية المستخدمين وحمايتهم

بمناسبة النسخة الثامنة عشر من مبادرة "يوم الإنترنت الآمن"، أطلقت منصة مقاطع الفيديو "تيك توك"، حملة تحت شعار #BeSafeBeHappy والتي سيشارك فيها أشهر صناع المحتوى لنشر رسالة إيجابية حول الاستخدام الآمن للتطبيق.

تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مجموعة من الإرشادات المتعلقة بخصائص السلامة داخل التطبيق من أجل المساهمة في شعار "كن آمنا كن سعيدا" ونشر الوعي حول كيفية استخدام التطبيق بأمان للحفاظ على سلامة وخصوصية المستخدم.

وتسعى تيك توك من خلال المبادرة أن توفر بيئة آمنة وسعيدة لجميع المستخدمين من أفراد المجتمع. كما تهدف أيضًا إلى تثقيف جميع مستخدمي الحسابات بشأن إجراءات وسياسات السلامة المتعلقة بالتطبيق.

وتم إطلاق المبادرة أيضًا لتسليط الضوء على خصائص الأمان بالتطبيق والتي ستساعد في نشر الوعي حول الإعدادات التي تحفظ الخصوصية بما في ذلك حظر الحسابات التي تنتهك حسابك الخاص، والإبلاغ عن التعليقات المسيئة ، والإبلاغ عن التعليقات ومقاطع الفيديو التي تخالف تعليمات التطبيق، بالإضافة إلى عملية انتقاء التعليقات غير المرغوب فيها.

وصرح هاني كامل مدير المحتوى تيك توك شمال إفريقيا أن "الهدف من المبادرة هو تشجيع المستخدمين على الإبداع وتقديم محتوى إيجابي يساعد علي نشر البهجة مع الحفاظ علي الخصوصية والسلامة." لذلك فإننا دائما نعمل على ابتكار سبل جديدة لإلهام مستخدمينا وتنمية قدراتهم عن طريق تهيئة مناخ آمن لعرض مواهبهم".

وشارك العديد من سفراء تيك توك حول العالم في المبادرة، كما شارك من مصر مقدم المحتوى التعليمي يوسف مجدي، والمصرية خبيرة اليوجا فاتيكا وصانع المحتوى المصري حليم، وأحمد ساسي من لبنان و خبير الألعاب السعودي ثامر.