شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة Elon Musk تعلن عن مسابقة لإزالة ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن تقليل البصمة الكربونية هو الطريق إلى أرض أكثر صحة، حيث أعلنت مؤسسة إيلون ماسك عن مسابقة للتخلص من ثاني أكسيد الكربون لمدة أربع سنوات بقيمة 100 مليون دولار، حيث تسمى المسابقة Xprize Carbon Removal ويمولها الملياردير التكنولوجي ومؤسسة Musk Foundation.

وبحسب التقرير، سيتم إصدار إرشادات المسابقة في 22 أبريل 2021، وهو اليوم الذى يوافق "يوم الأرض"، فيما يفتح تسجيل الفرق أيضًا في نفس التاريخ، ونظرًا لأنها مسابقة مدتها أربع سنوات، فستنتهي في يوم الأرض 2025 فقط، وبعد 18 شهرًا ، ستحصل أفضل 15 فريقًا على مليون دولار لكل فريق.

وأيضًا، سيتم منح 25 منحة دراسية للطلاب بقيمة 2،00،000 دولار للفرق المتنافسة، ومن الـ 80 مليون دولار المتبقية، سيذهب 50 إلى الفريق الفائز، و20 إلى الوصيف و10 للفريق الذي يأتي في المركز الثالث، ووفقًا لمدونة Xprize ، "أي حل سالب للكربون مؤهل: يعتمد على الطبيعة، أو التقاط الهواء المباشر، أو المحيطات، أو التمعدن، أو أي شيء آخر يعزل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم. "

ما هي معايير الفوز بالمسابقة؟

بحسب التقرير يجب على الفرق إظهار نموذج مقياس صارم وموثوق به لحل إزالة الكربون الخاص بهم ، كما يجب أن تثبت لفريق من المحكمين قدرة حلهم على التوسع الاقتصادي إلى مستويات جيجا طن، حيث أن الهدف من XPRIZE هو إلهام الحلول الفعالة والمساعدة في توسيع نطاقها لتحقيق هدف إزالة الكربون 10 جيجا طن سنويًا بحلول عام 2050، للمساعدة في مكافحة تغير المناخ واستعادة توازن الكربون على الأرض.

وسيتم تقييم الفرق بناءً على أربعة معايير، أولاً، يجب أن يكون لدى الفريق نموذج أولي فعال لإزالة الكربون يمكنه إزالة ما لا يقل عن طن واحد من الكربون يوميًا، وثانيًا، يجب أن يكون الفريق قادرًا على إثبات وإقناع الحكام بأن النموذج الأولي قابل للتطبيق اقتصاديًا بمستوى جيجا طن.

أما المقياس الثالث والرئيسي "يعتبر التكلفة للطن بالكامل، بما في ذلك أي اعتبارات ضرورية للفائدة البيئية، والديمومة، وأي منتجات ذات قيمة مضافة"، فيما يعد المعيار الرابع والأخير هو المدة الزمنية التي يتم فيها حبس الكربون المزال، مع الحد الأدنى للهدف هو 100 عام.