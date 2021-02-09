شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تويتر تسعى للاستفادة من "الاشتراكات" لتقليل اعتمادها على الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت مصادر من بلومبرج أن شبكة تويتر تطور حاليا "منتج" جديد قائم على نظام الاشتراكات المدفوعة، وذلك ليكون كوسيلة لتخفيف اعتمادها على الإعلانات، وهي خطة فكرت فيها الشبكة الاجتماعية منذ سنوات، وحظيت بأولوية عالية بالنظر إلى الوباء والضغط من المستثمرين الناشطين لتسريع النمو.

وتأتي غالبية عائدات تويتر من الإعلانات المستهدفة، التي تقدم مشاركات مروجة تستهدف مجموعات محددة من المستخدمين، حيث نمى هذا النشاط التجاري في السنوات الأخيرة بوتيرة أبطأ من المنافسين، مثل فيس بوك وسناب شات، ولا تزال شريحة تويتر من سوق الإعلانات الرقمية على مستوى العالم عند 0.8%.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فيقال أن العديد من الأفكار قيد الدراسة، بما في ذلك اشتراك "Rogue One" الغامض، أو فرض رسوم إضافية على Tweet deck أو ميزات المستخدم المتقدمة، مثل التراجع عن الإرسال، أو خيارات تخصيص الحساب، كما قد يتم طرح خيار للدفع مقابل محتوى خاص من الأشخاص الذين تتابعهم، مثل التحليل المفصل لآخر الأخبار.

واختبرت تويتر فكرة الإكرامية في الماضي من خلال خدمة الفيديو المباشر Periscope، وأصبحت هذه الفكرة نموذجًا تجاريًا شائعًا للشركات التي تأمل في مساعدة صناع المحتوى على جني الأموال من معجبيهم أو متابعيهم، كما تفكر الشركة أيضًا في فرض رسوم على بعض المستخدمين المتميزين مقابل مجموعة من الخدمات، التي قد تشمل Tweet deck.

وأقر رئيس منتجات الإيرادات على تويتر، "بروس فالك"، بالاعتبارات على المستوى الأساسي في تصريح لـ Bloomberg ، على الرغم من أنه لم يؤكد أي تفاصيل محددة، وقال إن الشركة كانت تبحث في خيارات "متانة الإيرادات" التي قد تتضمن اشتراكات، لكن هذا كان "استكشافًا مبكرًا للغاية" قد لا يصل إلى أي دخل كبير في عام 2021.

وتأتي كلمة الخيارات المدفوعة المحتملة بعد أيام فقط من شراء تويتر لخدمة إنشاء الرسائل الإخبارية Revue واستكشاف خيارات مثل زر الاشتراك في الرسائل الإخبارية، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على خطط تويتر لفرض رسوم على الرسائل الإخبارية.

وقد لا يكون تويتر هو عملاق الوسائط الاجتماعية الوحيد الذي يستكشف الخدمة المدفوعة، فبينما قال فيس بوك إنه سيحصل دائمًا على نسخة مجانية، من الواضح أنه ترك الباب مفتوحًا لنموذج مدفوع، فهناك حافز واضح للنظر في الاشتراكات بأي معدل، وكما هو الحال مع شركات التكنولوجيا الأخرى، يمكن أن تمنح الاشتراكات تويتر مصدر دخل ثابتًا غير مرتبط بتقلبات السوق وتقلباته.

وقد تضطر إلى تحقيق توازن دقيق، على الرغم من ذلك - قد لا يحب المعلنون ما إذا كانت أي اشتراكات تقضي على الإعلانات أو تقللها.