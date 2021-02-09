شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 100 تطبيق احتيالى للقروض الفورية فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة جوجل حتى الآن بإزالة حوالى 100 تطبيق للقروض الفورية من Play Store الخاص بها فى الهند، والتى كانت متورطة فى جمع مزعوم للبيانات الشخصية وإساءة استخدامها وممارساتها الاحتيالية وغير القانونية للتهديدات المادية واستخدام أساليب قسرية أخرى لاسترداد القروض، وفقًا لـوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إنه عند إخطار وكالات إنفاذ القانون بتوافر بعض تطبيقات إقراض الأموال التى ربما لا تكون متوافقة مع الإطار القانونى والتنظيمي المعمول به، قامت جوجل بالفعل بإزالة حوالى 100 من هذه التطبيقات منذ ديسمبر 2020 حتى 20 يناير 2021.

وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إنها تلقت عددًا من الشكاوى العامة ضد عمليات الاحتيال والممارسات السيئة من قبل عدد قليل من طلبات القروض الفورية عبر الإنترنت المتاحة على الإنترنت بما فى ذلك على Google Play Store، وقد أبلغت جوجل الشهر الماضى أنها راجعت مئات تطبيقات القروض الشخصية فى الهند وسحبت العديد منها تبين أنها تنتهك سياسات التطبيقات الخاصة بها.

وقالت الشركة إنها طلبت من مطورى التطبيقات المحددة المتبقية إثبات امتثالهم للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها فى الهند، وقالت سوزان فراى، نائبة الرئيس، لقطاع المنتجات وأمن وخصوصية أندرويد: "لقد راجعنا المئات من تطبيقات القروض الشخصية فى الهند، بناءً على البلاغات التى أرسلها المستخدمون والهيئات الحكومية".

وقال بنك الاحتياطى الهندى (RBI) فى ديسمبر إن أنشطة الإقراض العام المشروعة يمكن أن تقوم بها البنوك والشركات المالية غير المصرفية المسجلة لدى بنك الاحتياطى الهندى (RBI) والكيانات الأخرى التى تنظمها حكومات الولايات بموجب أحكام قانونية مناسبة مثل قوانين إقراض الأموال.

وقال بنك الاحتياطى الهندى "تم تحذير أفراد الجمهور بعدم الوقوع فريسة لمثل هذه الأنشطة التى لا ضمير لها وطُلب منهم التحقق من أسلاف الشركة / الشركة التى تقدم قروضًا عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول"، ووفقًا لـ "سياسة مطورى Google Play"، فإن تطبيقات الخدمات المالية التى تقدم قروضًا شخصية مطلوبة للكشف عن المعلومات الأساسية مثل الحد الأدنى والحد الأقصى لفترات السداد، والحد الأقصى لمعدل النسبة السنوية، ومثال تمثيلى لإجمالى تكلفة القرض.

وللمساعدة فى ضمان عدم خضوع المستخدمين لشروط غير عادلة، يُسمح فقط بتطبيقات القروض الشخصية ذات السداد الكامل المطلوب لمدة تزيد عن 60 يومًا أو تساوى 60 يومًا من تاريخ إصدار القرض، وفقًا لسياسة Google.