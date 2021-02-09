شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكاى نيوز: مسبار الأمل يقترب من الوصول إلى مداره حول المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مسبار الأمل يقترب من الوصول إلى مداره حول المريخ، موضحة أن مسبار الأمل يمثل أول مهمة علمية عربية من نوعها.

وقالت قناة سكاى نيوز، إن الوصول إلى المريخ سيدشن المرحلة العلمية الأساسية للمسبار، موضحة أن المسبار يدير أجهزته بشكل مستقل.

وذكرت القناة أن المسبار سيقوم بدراسة الغلاف الجوي للمريخ، لافتة إلى أن العالم يترقب وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.