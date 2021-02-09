شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Microsoft Lens وفيم يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة مايكروسوفت مؤخرا بتغيير اسم تطبيق "Office Lens" والذى يتيح للمستخدمين مسح المستندات ضوئيًا عبر هواتفهم الذكية ليصبح اسمه "Microsoft Lens"، حيث حصل التطبيق على شعار جديد، وتصميم جديد يضم العديد من الميزات القوية التي تساعد على تحسين تجربة الاستخدام.

تطبيق Microsoft Lens يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تجربة مسح ضوئي محسنة، حيث يتيح للمستخدمين إعادة ترتيب الصفحات، وإعادة تحرير ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وتطبيق فلتر على جميع الصور في المستند، ومسح ما يصل إلى 100 صفحة كصور لملفات PDF، كما يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين أقراص التخزين وخدمات التخزين السحابية أثناء حفظ ملفات PDF، إلى جانب طريقة سهلة لتحديد الملفات المحفوظة.

كما يمكن للتطبيق التعرف على الكتابة اليدوية وتحويلها إلى نص رقمي يمكن حفظه للرجوع إليه لاحقاً، وستدعم الميزة في البداية اللغة الإنجليزية مع وعد من الشركة بدعم اللغات الأخرى في القريب العاجل، إذ تأمل مايكروسوفت في كسب المزيد من المستخدمين عن طريق إضافة هذه الميزة الجديدة.

كذلك فسيكون المستخدمين قادرين على تحويل الملاحظات اليدوية التي يكتبونها في مستند خارجي والملاحظات أو الرسائل أو قوائم المهام بسهولة إلى نص رقمي باستخدام التطبيق وحفظها للرجوع إليها لاحقًا، ومن ثم بدلًا من نسخ هذه الملاحظات يدويًا إلى جهازك يمكن للتطبيق القيام بذلك نيابة عنك مما سيوفر عليك الجهد والوقت.