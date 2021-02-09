طريقة جديدة في عمليات التصيد الاحتيالي .. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 07:03 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلق قراصنة إنترنت طريقة جديدة في تنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي، تعتمد على تقنية تعتيم جديدة تتمثل في استخدام ”شفرة مورس“؛ من أجل إخفاء عناوين مواقع الإنترنت الضارة في مرفق بريد إلكتروني.

وكشفت تقارير أمنية أن بداية الأسبوع شهدت لجوء أحد قراصنة المعلومات لاستخدام ”شفرة مورس“ من أجل إخفاء عناوين مواقع الإنترنت الضارة في نموذج التصيد الخاص به، لتجاوز بوابات البريد الآمنة وعوامل تصفية البريد.

وتوصف ”شفرة مورس“ حالياً بأنها ”تقنية تشويش جديدة“، حيث لم يكن هناك أي إشارات إلى استخدام شفرة مورس في هجمات التصيد الاحتيالي في الماضي.

وبعد التعرف على هذا الهجوم للمرة الأولى عبر منشور ضمن منصة ريديت، عثر الباحثون الأمنيون على العديد من عينات الهجوم التي تم تحميلها عبر VirusTotal منذ 2 فبراير 2021.

ويبدأ هجوم الخداع برسالة بريد إلكتروني تتظاهر بأنها فاتورة للشركة، ويتضمن هذا البريد الإلكتروني مرفقًا بتنسيق HTML مسمى بطريقة تبدو وكأنها فاتورة Excel للشركة.

وتستدعي تعليمات جافا سكريبت وظيفة decodeMorse() لفك تشفير سلسلة شفرة مورس إلى سلسلة سداسية عشرية، ويتم أيضًا فك تشفير هذه السلسلة السداسية العشرية في علامات جافا سكريبت التي يتم حقنها في صفحة HTML.

وتحتوي هذه البرامج النصية التي تم حقنها جنبًا إلى جنب مع مرفق HTML على العديد من الموارد اللازمة لعرض جدول بيانات Excel مزيف يوضح انتهاء مهلة تسجيل الدخول، ويطالبهم بإدخال كلمة المرور مرة أخرى.

وبعد إدخال المستخدم كلمة المرور، فإن النموذج يرسل كلمة المرور إلى موقع بعيد حيث يمكن للمهاجم جمع بيانات تسجيل الدخول، بحسب ما أورده موقع ”aitnews“ التقني.

ويبدو أن هذه الحملة مستهدفة بشكل كبير، حيث يستخدم المهاجم خدمة logo.clearbit.com لإدخال شعارات لشركات المستلم في نموذج تسجيل الدخول لجعله أكثر إقناعًا، وإذا لم يكن الشعار متاحًا، فإنه يستخدم شعار Office 365 العام.