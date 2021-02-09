تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات ساعة RedMagic القادمة من nubia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة nubia قريباً لإطلاق ساعة RedMagic الذكية، ولقد رصدت الساعة بالفعل في قاعدة بيانات FCC، كما كُشِف عن مواصفات وتصميم الساعة الذكية.

كشفت تسريبات FCC عن الكثير من مواصفات ساعة RedMagic الذكية المرتقبة من nubia، حيث ظهرت الساعة في التسريبات بنموذج رقم SW2102، مع تصميم دائري لوجه الساعة الذكية، مع اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

أيضاً أوضحت التسريبات أن ساعة RedMagic الذكية تضم شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، مميزة بدقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تأتي بميزة ضبط السطوع التلقائي عبر مستشعر للإضاءة المحيطة.

وتضم ساعة RedMagic Watch الذكية موصل للشحن في الجهة الخلفية، مع مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، بينما لا تضم الساعة الذكية مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

كما تأتي الساعة الذكية بميزة دعم مقاومة الماء عند 5ATM، إلا أن nubia تنوه على ضرورة عدم إستخدام الساعة الذكية في الماء الساخن، أو عند ممارسة رياضة الغطس تحت الماء، وأيضاً عند التزلج على الماء أو مع بعض الأنشطة الرياضية الأخرى.

أيضاً تؤكد قاعدة بيانات FCC على أن ساعة RedMagic الذكية تأتي بأحزمة قابلة للفصل، كما سيتوفر سوارات مميزة بتصميم من السيليكون أو تصميم جلدي، وتدعم الساعة تقنية البلوتوث 5.0 BLE، كما أن الساعة الذكية تتوافق في العمل مع هواتف الأندوريد المميزة بنظام Android 4.4 أو الإصدارات الأحدث، ويدعم الساعة الذكية بطارية بقدرة 420 mAh.

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